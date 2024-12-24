Украина получила последнюю помощь от США в каденции Байдена

Украина получила 1 млрд долл. от США из активов России
Украина получила от США один миллиард долларов. Эта сумма была обеспечена доходами от замороженных российских активов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 24 декабря.
Передача замороженных активов РФ
По словам премьера, это первый транш из 20 миллиардов долларов, которые США готовы выделить благодаря использованию замороженных активов России в рамках инициативы G7.
"Спасибо американским партнерам и Всемирному банку за этот важный шаг на пути к справедливости", — отметил Шмыгаль.
Он добавил, что Украина рассчитывает на конфискацию и направление всех суверенных российских активов на восстановление населенных пунктов.
Ранее мы писали, что в последний пакет военной помощи при каденции президента США Джо Байдена войдут ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Также вчера Украина получила очередной крупный пакет военной помощи от Германии. Он содержит перечень современного вооружения и оборудования, включая средства ПВО.
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