Сравнение зарплат в ВСУ и армиях других стран мира: кто зарабатывает больше

Сравнение денежного довольствия в разных армиях мира. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Профессия военного не зря считается одной из самых опасных. Военные часто сталкиваются с риском для жизни и здоровья, особенно в боевых условиях. Кроме того, многие военные профессии нуждаются в высокой физической и моральной подготовке, а также готовности к выполнению сложных и опасных задач. Именно поэтому размер денежного довольствия военных должен быть на высоком уровне, ведь эти люди каждый день рискуют своей жизнью ради безопасности государства.

Новини.LIVE сравнили зарплаты в ВСУ и армиях других стран мира и рассказывают, где военные зарабатывают больше всего.

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Для сравнения мы взяли денежное довольствие в армиях Украины, США, Израиля, Германии, Франции и России. Данные о зарплатах военных в других странах мы брали из открытых источников. Для сравнения мы не использовали зарплату старшего офицерского состава. Также для удобства и наглядности все зарплаты в национальных валютах или евро мы перевели в доллары.

Сравнение зарплат в ВСУ и армиях других стран мира. Инфографика: Новини.LIVE

Сколько получают военные в Украине

Денежное довольствие военнослужащих регулируется приказом Министерства обороны №260. Согласно этому документу предусмотрены ежемесячные основные и дополнительные виды выплат, а также единовременные дополнительные выплаты.

Основные виды денежного довольствия включают:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет.

Эти выплаты составляют обязательную базу.

Ежемесячные дополнительные выплаты включают:

повышение должностного оклада;

надбавки (за особенности службы, службу в ССО, квалификацию, выполнение функций государственного эксперта по секретам, непрерывный стаж на шифровальной работе, работу в условиях режимных ограничений, почетные и спортивные звания);

доплаты (за ученую степень или ученое звание);

вознаграждения за выполнение задач в сфере кибербезопасности и киберзащиты;

премии.

Единовременные дополнительные выплаты включают:

вознаграждения за особые виды работ (морская служба, прыжки с парашютом, водолазные работы, противоминная деятельность, боевое дежурство, а также выплаты в условиях военного положения);

помощь (на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов или при заключении первого контракта).

Дополнительные выплаты в период военного положения установлены Постановлением Кабинета Министров №168 и варьируются в зависимости от выполняемых задач:

100 тысяч гривен в месяц - для тех, кто участвует в боевых действиях на передовой, находится на лечении после ранения или оказался в плену;

30 тысяч гривен в месяц - для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задания согласно приказам;

50 тысяч гривен в месяц - для тех, кто работает в органах военного управления, штабах и командованиях, осуществляющих оперативное управление;

70 тысяч гривен в месяц — с апреля 2024 введена новая выплата для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задания на линии столкновения с врагом или в его тылу.

Если брать реальные показатели, то, по словам военного Кирилла Сазонова, зарплата младших сержантов и рядовых Вооруженных Сил составляет около 20 тысяч гривен. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты, зависящие от условий службы и боевых задач.

Он отметил, что бойцы действительно получают выплаты, заявленные Министерством обороны, однако их размеры варьируются в зависимости от должности и интенсивности боевых действий. В частности:

доплаты за интенсивность боевых действий начинаются от 30 тысяч гривен и могут достигать 120 тысяч гривен в условиях постоянных боевых столкновений;

дополнительная выплата в размере 70 тысяч гривен предоставляется за пребывание в зоне активных боевых действий больше месяца;

предусмотрены премии за уничтожение вражеской техники.

То есть в ВСУ зарплаты военных начинаются от 20 000 гривен и могут доходить до 210 тысяч гривен в месяц. В пересчете на доллары — это от 480 до 5 040 долларов.

Сколько получают военные в США

Американские военнослужащие проходят службу по контракту, а размер их базовой зарплаты зависит от звания и стажа. Заработная плата рядового состава армии США стартует с 2 017,20 доллара в месяц и может достигать 25 515 долларов.

Благодаря продуманной системе бонусов, военные США могут получить значительные разовые выплаты. Например:

солдаты, поступающие в воздушно-десантную школу армии США, получают бонус до 10 000 долларов;

кандидаты в офицеры, успешно завершившие обучение, имеют право на вознаграждение до 20 000 долларов;

военнослужащие, владеющие определенными иностранными языками, могут претендовать на выплату до 40 000 долларов.

Таким образом, зарплата военнослужащего в США начинается от 2 017,20 доллара в месяц и может достигать 60 515 долларов.

Сколько получают военные в Израиле

Зарплата военнослужащих ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) также варьируется в зависимости от звания и рода войск. Например, с января 2022 года солдаты боевых частей начали получать около 2463 шекелей (689,59 доллара) в месяц, а с января 2024 года их зарплата увеличится до 3048 шекелей (853,37 доллара). Военнослужащие, поддерживающие боевые части, получают около 1 793 шекеля (502,00 доллара), а тыловые войска - около 1 235 шекелей (345,77 доллара).

Таким образом, зарплата военнослужащего в Израиле может начинаться от 345,77 доллара в месяц и может достигать 853,37 доллара.

Сколько получают военные в Германии

Зарплата военнослужащих в Германии зависит от звания и рода войск. К примеру, рядовой получает около 2 222 евро (2 336,97 доллара) в месяц, фельдфебель от 2 365 (2 487,37 доллара) до 3 000 евро (3 155,22 доллара), а лейтенант от 3 300 (3 470, 74 доллара) до 4 370 евро (4 596,11 доллара).

Военнослужащие специальных подразделений, таких как KSK (Командование специальных операций) получают дополнительные надбавки, которые могут достигать 900 евро (946,57 доллара) в месяц. Также существует доплата за участие в боевых операциях за границей, которая варьируется от 30 до 110 евро в день в зависимости от степени опасности задачи.

Это означает, что зарплата военнослужащего в Германии начинается от 2 336,97 доллара в месяц и может достигать 5 542,68 доллара.

Сколько получают военные во Франции

С 1 октября 2023 года во французских вооруженных силах, включая Французский Иностранный легион, была введена новая усовершенствованная система оплаты труда. Теперь все военнослужащие Франции, независимо от рода войск — легионеры, моряки, летчики или солдаты — получают зарплату по единым стандартам. Новая система оплаты учитывает такие параметры как звание, трудовой стаж, профессиональные навыки и семейное положение.

Рядовые зарабатывают около 1 380 евро (1 451,40 доллара) ежемесячно. Военнослужащие, имеющие звание капрала или сержанта, получают от 1 591 евро (1 673,32 доллара) до 1967 евро (2 068,77 доллара) в месяц. Средний уровень заработной платы во французской армии составляет около 2 400 евро (2 524,18 доллара).

При этом максимальный оклад военного во Франции может достигать 5133 евро (5398,58 доллара), а надбавки — до 3380 евро (3 554,88 доллара). Таким образом, зарплата французского военнослужащего начинается от 1 451,40 доллара и может доходить до 8 953,46 доллара.

Сколько получают военные в России

Размер заработной платы русских военных определяется стажем службы и званием. Денежное довольствие формируется из следующих компонентов:

Основной оклад.

дополнительные выплаты.

премии.

На размер оклада влияют следующие факторы:

выслуга лет;

личные достижения;

продолжительность службы;

воинское звание.

Приблизительные показатели денежного довольствия:

Сухопутные войска — 26 000 рублей (249,44 доллара) в месяц.

Военно-морской флот — 31 000 рублей (297,41 доллара) в месяц.

Воздушно-космические силы — 29 000 рублей (278,23 доллара) в месяц.

Служба на атомных подводных лодках — 55 000 рублей (527,67 доллара) в месяц.

При повышении звания увеличивается и зарплата. Например, старшины и сержанты получают в среднем до 33 000 рублей (316,60 доллара) в месяц, а лейтенанты — до 42 000 рублей (402,95 доллара).

Военнослужащие по контракту имеют более высокий доход. В 2024 году выплаты контрактникам, выполняющим задачи в зоне боевых действий, составляют от 195 000 рублей (1 870,83 доллара) в месяц. Средняя сумма — примерно 204 000 рублей (1 957,18 доллара), а максимальные выплаты могут достигать 232 000 рублей (2 225,81 доллара), в зависимости от региона и рода занятий военнослужащего.

Это означает, что российские военные получают от 249,44 до 2 225,81 доллара в месяц.

Напомним, основные денежные выплаты для военнослужащих ВСУ включают должностной оклад, оклад по званию и надбавку за выслугу лет. Размер этих выплат определяется занимаемой должностью, присвоенным званием и продолжительностью службы в армии.

Также мы рассказывали о факторах, влияющих на размер выплат военнослужащих ВСУ. Кроме должности, воинского звания и условий службы, на это также влияют квалификация, ученая степень и ученое звание.