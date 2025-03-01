Фінансові підсумки лютого — скільки коштів надійшло до бюджету України

З'їзд лідерів країн Північної Балтії до третьої річниці повномасштабної війни. Фото: ОПУ

За підсумками лютого надходження до державного бюджету становили 153 млрд грн. Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, ця сума є аналогічною до показника січня. Як виявилось, Україна не отримувала коштів через зовнішні надходження від країн-партнерок.

Про це Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

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Основні джерела надходжень — податкові збори, митні платежі та розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Державна податкова служба забезпечила надходження у розмірі 78,8 млрд грн, що перевищило планові показники на 18,1% і принесло додаткові 12,1 млрд грн. Така динаміка зберігається ще з початку року.

Натомість митниця зафіксувала відставання від плану на 4,4%, що означає недонадходження 2,2 млрд грн, а загальна сума зібраних коштів становить 47,7 млрд грн.

Розміщення облігацій внутрішньої державної позики принесло бюджету 26,3 млрд грн. Водночас у лютому Україна не отримала жодного траншу міжнародної фінансової допомоги, оскільки зовнішні партнери не здійснювали відповідних виплат. Теоретично такі надходження можуть надійти у березні, але Ярослав Железняк зауважив, що точних прогнозів не може бути.

"Період такий, що не було траншів. Далі теоретично має бути у березні. Але часи такі, що вже точно нічого невідомо", — написав Железняк.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Україні більше не будуть виділяти кошти для протистояння Росії.

Також у ЗМІ з'явилась інформація, що Дональд Трамп наказав зупинити всі постачання зброї в Україну.