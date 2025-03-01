Финансовые итоги февраля — сколько средств поступило в бюджет Украины

Съезд лидеров стран Северной Балтии к третьей годовщине полномасштабной войны. Фото: ОПУ

По итогам февраля поступления в государственный бюджет составили 153 млрд грн. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, эта сумма аналогична показателю января. Как оказалось, Украина не получала средств через внешние поступления от стран-партнеров.

Об этом Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

Читайте также:

Сколько и откуда поступило средств в бюджет Украины в течение февраля

Основные источники поступлений — налоговые сборы, таможенные платежи и размещение облигаций внутреннего государственного займа.

Государственная налоговая служба обеспечила поступления в размере 78,8 млрд грн, что превысило плановые показатели на 18,1% и принесло дополнительные 12,1 млрд грн. Такая динамика сохраняется еще с начала года.

Зато таможня зафиксировала отставание от плана на 4,4%, что означает недопоступление 2,2 млрд грн, а общая сумма собранных средств составила 47,7 млрд грн.

Размещение облигаций внутреннего государственного займа принесло бюджету 26,3 млрд грн. В то же время в феврале Украина не получила ни одного транша международной финансовой помощи, поскольку внешние партнеры не осуществляли соответствующих выплат. Теоретически такие поступления могут быть в марте, но Ярослав Железняк отметил, что точных прогнозов не может быть.

"Период такой, что не было траншей. Далее теоретически должно быть в марте. Но времена такие, что уже точно ничего неизвестно", — написал Железняк.

Напомним, в Белом доме заявили, что Украине больше не будут выделять средства для противостояния России.

Также в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп приказал остановить все поставки оружия в Украину.