Експорт товарів — Україна збільшила продаж с/г продукції у 2024 році

Перевірка зернових. Фото: tcsavunma/twitter

Українські експортери за дев'ять місяців 2024 року суттєво збільшили обсяги продажів продукції. У Міністерстві економіки назвали товари, які стали лідерами з експорту.

Про це повідомляє голова Мінекономіки Юлія Свириденко.

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Ситуація з українським експортом у 2024 році

Міністр зазначила, що експортери збільшили фізичні обсяги продажів продукції на 36,2% у січні-вересні 2024 року проти аналогічного періоду 2023 року.

Загалом за цей час Україна експортувала 99,3 млн тонн продукції на суму 28,9 млрд доларів. Показник на 6% більший проти попереднього періоду минулого року.

"Позитивною є динаміка експорту у вересні в порівнянні з серпнем поточного року. Маємо найбільший за квартал виторг — $3,2 млрд, хоч і скорочення фізичних обсягів експорту. Тобто, зростає експорт товарів з високою доданою вартістю", — повідомила очільниця відомства.

Які товари стали лідерами з експорту

За даними Міністерства економіки України, першість займає сільськогосподарська продукція, що є традиційним явищем.

Так, з початку року найбільше Україна поставила на іноземні ринки таку агропродукцію:

кукурудза — 25,2 млн тонн (на 16,2% більше проти періоду 2023-го);

пшениця — 16 млн тонн (на 42,4% більше);

соняшникова олія — 4,6 млн тонн;

шрот — 3,6 млн тонн;

м’ясо птиці — 334 тис. тонн на 708 млн доларів;

соки — 82 тис. тонн на 160 млн доларів (на 65% більше).

Окрім того, зріс обсяг поставок кондитерської продукції. Так, за три квартали поточного року підвищилось:

на 29% — постачання печива (на 190 млн доларів);

на 29% — шоколаду (на 169 млн доларів);

на 28% — карамельок (на 151 млн доларів).

"У вересні почався сезон цукроваріння і маємо відновлення експорту цукру. За вересень Україна експортувала 24,7 тис. т цукру на $127 млн. Всього з початку року експорт цукру склав вже 476 тис. тонн на суму $282 млн. Зростання в обсягах становить 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", — додали у відомстві.

Також суттєво зріс експорт інших товарів. А саме:

напівфабрикати з заліза — 1,5 млн тонн (на 65,5% більше);

плоский прокат — 1,1 млн тонн (на 86,2%);

труби — 338 тис. тонн (на 52,2%);

залізна руда — 25,2 млн тонн (на 99,6%);

цемент — 1,3 млн тонн (на 31%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, наприкінці вересня ціни на кукурудзу в Україні значно зросли, що стало результатом низки факторів, зокрема несприятливих погодних умов і зменшення врожайності в деяких регіонах. В умовах глобального попиту на кукурудзу та обмеженості пропозиції українські аграрії спостерігають активний інтерес з боку експортерів.

Також ми писали, що в Україні зібрано 3,5 млн тонн сої, при цьому врожайність виявилася на 20% нижчою, ніж минулого року. Ціни на цю культуру продовжують зростати як усередині країни, так і за її межами.