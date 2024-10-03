Экспорт товаров — Украина увеличила продажу с/х продукции в 2024 году

Украина нарастила агроэкспорт в 2024 году — что продавали больше всего
Украинские экспортеры за девять месяцев 2024 года существенно увеличили объемы продаж продукции. В Министерстве экономики назвали товары, ставшие лидерами по экспорту.
Об этом сообщает глава Минэкономики Юлия Свириденко.
Ситуация с украинским экспортом в 2024 году
Министр отметила, что экспортеры увеличили физические объемы продаж продукции на 36,2% в январе-сентябре 2024 года против аналогичного периода 2023 года.
Всего за это время Украина экспортировала 99,3 млн тонн продукции на сумму 28,9 млрд долларов. Показатель на 6% больше по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.
"Положительна динамика экспорта в сентябре по сравнению с августом текущего года. Есть самая большая за квартал выручка — 3,2 млрд долларов, хотя и сокращение физических объемов экспорта. То есть, растет экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью", — сообщила глава ведомства.
Какие товары стали лидерами по экспорту
По данным Министерства экономики Украины, первенство занимает сельскохозяйственная продукция, являющаяся традиционным явлением.
Так, с начала года больше всего Украина поставила на иностранные рынки такую агропродукцию:
- кукуруза — 25,2 млн тонн (на 16,2% больше по сравнению с периодом 2023-го);
- пшеница — 16 млн тонн (на 42,4% больше);
- подсолнечное масло — 4,6 млн тонн;
- шрот — 3,6 млн тонн;
- мясо птицы — 334 тыс. тонн на 708 млн долларов;
- соки — 82 тыс. тонн на 160 млн долларов (на 65% больше).
Кроме того, возрос объем поставок кондитерской продукции. Так, за три квартала текущего года повысились:
- на 29% — поставка печенья (на 190 млн долларов);
- на 29% — шоколада (на 169 млн долларов);
- на 28% — карамели (на 151 млн долларов).
"В сентябре начался сезон сахароварения и есть возобновление экспорта сахара. За сентябрь Украина экспортировала 24,7 тыс. тонн сахара на 127 млн долларов. Всего с начала года экспорт сахара составил уже 476 тыс. тонн на сумму 282 млн долларов. Рост в объемах составляет 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавили в ведомстве.
Также существенно возрос экспорт других товаров. А именно:
- полуфабрикаты из железа — 1,5 млн тонн (на 65,5% больше);
- плоский прокат — 1,1 млн тонн (на 86,2%);
- трубы — 338 тыс. тонн (на 52,2%);
- железная руда — 25,2 млн тонн (на 99,6%);
- цемент — 1,3 млн тонн (на 31%).
Что еще стоит знать
Напомним, в конце сентября цены на кукурузу в Украине значительно выросли, что стало результатом ряда факторов, в частности, неблагоприятных погодных условий и уменьшения урожайности в некоторых регионах. В условиях глобального спроса на кукурузу и ограниченности предложения, украинские аграрии наблюдают активный интерес со стороны экспортеров.
Также мы писали, что в Украине собрано 3,5 млн тонн сои, при этом урожайность оказалась на 20% ниже, чем в прошлом году. Цены на эту культуру продолжают расти как внутри страны, так и за ее пределами.
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