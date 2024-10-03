Экспорт товаров — Украина увеличила продажу с/х продукции в 2024 году

Проверка зерновых. Фото: tcsavunma/twitter

Украинские экспортеры за девять месяцев 2024 года существенно увеличили объемы продаж продукции. В Министерстве экономики назвали товары, ставшие лидерами по экспорту.

Об этом сообщает глава Минэкономики Юлия Свириденко.

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Министр отметила, что экспортеры увеличили физические объемы продаж продукции на 36,2% в январе-сентябре 2024 года против аналогичного периода 2023 года.

Всего за это время Украина экспортировала 99,3 млн тонн продукции на сумму 28,9 млрд долларов. Показатель на 6% больше по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.

"Положительна динамика экспорта в сентябре по сравнению с августом текущего года. Есть самая большая за квартал выручка — 3,2 млрд долларов, хотя и сокращение физических объемов экспорта. То есть, растет экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью", — сообщила глава ведомства.

Какие товары стали лидерами по экспорту

По данным Министерства экономики Украины, первенство занимает сельскохозяйственная продукция, являющаяся традиционным явлением.

Так, с начала года больше всего Украина поставила на иностранные рынки такую агропродукцию:

кукуруза — 25,2 млн тонн (на 16,2% больше по сравнению с периодом 2023-го);

пшеница — 16 млн тонн (на 42,4% больше);

подсолнечное масло — 4,6 млн тонн;

шрот — 3,6 млн тонн;

мясо птицы — 334 тыс. тонн на 708 млн долларов;

соки — 82 тыс. тонн на 160 млн долларов (на 65% больше).

Кроме того, возрос объем поставок кондитерской продукции. Так, за три квартала текущего года повысились:

на 29% — поставка печенья (на 190 млн долларов);

на 29% — шоколада (на 169 млн долларов);

на 28% — карамели (на 151 млн долларов).

"В сентябре начался сезон сахароварения и есть возобновление экспорта сахара. За сентябрь Украина экспортировала 24,7 тыс. тонн сахара на 127 млн долларов. Всего с начала года экспорт сахара составил уже 476 тыс. тонн на сумму 282 млн долларов. Рост в объемах составляет 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавили в ведомстве.

Также существенно возрос экспорт других товаров. А именно:

полуфабрикаты из железа — 1,5 млн тонн (на 65,5% больше);

плоский прокат — 1,1 млн тонн (на 86,2%);

трубы — 338 тыс. тонн (на 52,2%);

железная руда — 25,2 млн тонн (на 99,6%);

цемент — 1,3 млн тонн (на 31%).

Что еще стоит знать

Напомним, в конце сентября цены на кукурузу в Украине значительно выросли, что стало результатом ряда факторов, в частности, неблагоприятных погодных условий и уменьшения урожайности в некоторых регионах. В условиях глобального спроса на кукурузу и ограниченности предложения, украинские аграрии наблюдают активный интерес со стороны экспортеров.

Также мы писали, что в Украине собрано 3,5 млн тонн сои, при этом урожайность оказалась на 20% ниже, чем в прошлом году. Цены на эту культуру продолжают расти как внутри страны, так и за ее пределами.