Заарештовані кошти в Швейцарії — НАБУ може їх повернути

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE

Національне антикорупційне бюро може повернути в Україну заарештовані кошти в Швейцарії. Йдеться про 39 мільйонів доларів.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу "Звіт про діяльність НАБУ та САП за друге півріччя 2024 року", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Повернення заарештованих грошей в Україну

Кривонос розповів, що щодо цього тривають переговори з міжнародними партнерами. Важливою в цьому питанні зараз залишається позиція уряду і "Нафтогазу". Офіс генпрокурора та НАБУ вже повідомили, що готові сприяти поверненню цих коштів в Україну.

Крім цього, директор НАБУ додав, що бюро з партнерами почали повертати в Україну осіб, які розшукуються. Зокрема, цьогоріч повернули трьох громадян. Також триває розшук і повернення необґрунтованих та арештованих активів.

Нагадаємо, раніше Кривонос також поділився деталями операції "Чисте місто" у Києві. Як з'ясувалося, здійснювалися "туалетні схеми", куди залучали корумпованих посадовців.

Також ми писали, що НАБУ оголосило Комарницького в розшук. Колишнього ексдепутата Київміськради підозрюють у керуванні злочинною організацією з метою заволодіння землею у Києві.