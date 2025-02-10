Арестованные средства в Швейцарии — НАБУ может их вернуть

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE

Национальное антикоррупционное бюро может вернуть в Украину арестованные средства в Швейцарии. Речь идет о 39 миллионах долларов.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга "Отчет о деятельности НАБУ и САП за второе полугодие 2024 года", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Возвращение арестованных денег в Украину

Кривонос рассказал, что по этому поводу продолжаются переговоры с международными партнерами. Важной в этом вопросе сейчас остается позиция правительства и "Нафтогаза". Офис генпрокурора и НАБУ уже сообщили, что готовы способствовать возвращению этих средств в Украину.

Кроме этого, директор НАБУ добавил, что бюро с партнерами начали возвращать в Украину лиц, которые разыскиваются. В частности, в этом году возвращены трое граждан. Также продолжается розыск и возвращение необоснованных и арестованных активов.

Напомним, ранее Кривонос также поделился деталями операции "Чистый город" в Киеве. Как выяснилось, осуществлялись "туалетные схемы", куда привлекали коррумпированных чиновников.

Также мы писали, что НАБУ объявило Комарницкого в розыск. Бывшего экс-депутата Киевгорсовета подозревают в управлении преступной организацией с целью завладения землей в Киеве.