Відновлення України — влада планує створити Банк реконструкції з JP Morgan

Американський фінансовий холдинг: Фото: hashtelegraph

У 2024 році українська влада планує створити Банк реконструкції за допомогою найбільших світових інвесткомпаній BlackRock (BLK.N) та JPMorgan Chase (JPM.N). Очікується, що капітал нової фінустанови сягне 1 млрд доларів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Підтримка BlackRock та JPMorgan Chase

Як пише агенція, Київ запросив BlackRock та JPMorgan для допомоги у створенні фонду для залучення державного капіталу, який міг би також залучити приватні інвестиції з метою післявоєнної відбудови країни. На це необхідно сотні мільярдів доларів.

За словами заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми, фінустанова може бути готова до свого запуску щонайменше через п'ять-шість місяців. При цьому вже є пів мільярда виділеного капіталу.

"У нас є щонайменше $500 млн виділеного капіталу — я думаю, це буде близько $1 млрд зобов'язань", — уточнив він.

Шурма зауважив, що близько 280 проєктів зареєструвалися на участь у фонді, однак BlackRock та JPMorgan зацікавилися лише 30-ма, яких можна розглядати серйозно.

Раніше в Давосі віцепрезидент Blackrock Філіп Хільдебранд заявив Reuters, що фонд може бути готовий до діяльності протягом року.

За словами Хільдебранда, компанія надавала допомогу Україні в перемовинах, що стосувалися пошуку грошей у банків розвитку або основних держав-донорів для зменшення ризику для приватних інвестицій.

"Ми хочемо бути готовими до розгортання принаймні з м'якими зобов'язаннями з боку країн-донорів", — повідомив Філіп Хільдебранд.

Спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Прітцкер відзначила зусилля JPMorgan і BlackRock, наголосивши, що вони виявили ранній інтерес з боку "перспективних" інвесторів, які бажають інвестувати з більш високим ризиком.

В Офісі Президента додали, що Володимир Зеленський у Давосі зустрічався з гендиректором JPMorgan Джеймі Дімоном та іншими топ-менеджерами JPMorgan, топ-менеджментом BlackRock, керівниками Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell і ArcelorMittal.

BlackRock є міжнародною інвестиційною компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку (США), однією з найбільших інвесткомпаній світу та найбільшою у світі за обсягом активів в управлінні.

JPMorgan Chase є найбільшим за розмірами активів банківський холдинг Сполучених Штатів. Входить у "Велику четвірку" найбільших американських фінустанов.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Європейський союз не бажають передавати Україні 300 млрд доларів резервів російського центрального банку, які західні уряди заморозили на початку повномасштабної війни. Київ вирішив запропонувати запасний план.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські активи, які є за кордоном, мають бути використані для допомоги Україні.