Восстановление Украины — власть планирует создать Банк реконструкции с JP Morgan

Американский финансовый холдинг: Фото: hashtelegraph

В 2024 году украинская власть планирует создать Банк реконструкции с помощью крупнейших мировых инвесткомпаний BlackRock (BLK.N) и JPMorgan Chase (JPM.N). Ожидается, что капитал нового финучреждения составит 1 млрд долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Поддержка BlackRock и JPMorgan Chase

Как пишет агентство, Киев пригласил BlackRock и JPMorgan для помощи в создании фонда для привлечения государственного капитала, который мог бы также привлечь частные инвестиции с целью послевоенного восстановления страны. На это потребуется сотни миллиардов долларов.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы, финучреждение может быть готово ко своему запуску по меньшей мере через пять-шесть месяцев. При этом уже есть полмиллиарда выделенного капитала.

"У нас есть, по меньшей мере, $500 млн выделенного капитала — я думаю, это будет около $1 млрд обязательств", — уточнил он.

Шурма отметил, что около 280 проектов зарегистрировались на участие в фонде, однако BlackRock и JPMorgan заинтересовались лишь 30-ю, которых можно рассматривать всерьез.

Ранее в Давосе вице-президент Blackrock Филипп Хильдебранд заявил Reuters, что фонд может быть готов к деятельности в течение года.

По словам Хильдебранда, компания оказывала помощь Украине в переговорах, касавшихся поиска денег у банков развития или основных государств-доноров для уменьшения риска для частных инвестиций.

"Мы хотим быть готовыми к развертыванию, по крайней мере, с мягкими обязательствами со стороны стран-доноров", — сообщил Филипп Хильдебранд.

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Притцкер отметила усилия JPMorgan и BlackRock, подчеркнув, что они проявили ранний интерес со стороны "перспективных" инвесторов, желающих инвестировать с более высоким риском.

В Офисе Президента добавили, что Владимир Зеленский в Давосе встречался с гендиректором JPMorgan Джейми Димоном и другими топ-менеджерами JPMorgan, топ-менеджментом BlackRock, руководителями Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell и ArcelorMittal.

BlackRock является международной инвестиционной компанией со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США), одной из крупнейших в мире инвесткомпаний и крупнейшей в мире по объему активов в управлении.

JPMorgan Chase является крупнейшим по размерам активов банковским холдингом Соединенных Штатов. Входит в "Большую четверку" крупнейших американских финучреждений.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Европейский союз не желают передавать Украине 300 млрд долларов резервов российского центрального банка, западные правительства заморозили в начале полномасштабной войны. Киев решил предложить запасный план.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские активы, которые есть за границей, должны использоваться для помощи Украине.