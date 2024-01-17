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Украина хочет создать Банк реконструкции с JP Morgan, — Reuters

17 января 2024 13:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Восстановление Украины — власть планирует создать Банк реконструкции с JP Morgan
Американский финансовый холдинг: Фото: hashtelegraph
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году украинская власть планирует создать Банк реконструкции с помощью крупнейших мировых инвесткомпаний BlackRock (BLK.N) и JPMorgan Chase (JPM.N). Ожидается, что капитал нового финучреждения составит 1 млрд долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Поддержка BlackRock и JPMorgan Chase

Как пишет агентство, Киев пригласил BlackRock и JPMorgan для помощи в создании фонда для привлечения государственного капитала, который мог бы также привлечь частные инвестиции с целью послевоенного восстановления страны. На это потребуется сотни миллиардов долларов.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы, финучреждение может быть готово ко своему запуску по меньшей мере через пять-шесть месяцев. При этом уже есть полмиллиарда выделенного капитала.

"У нас есть, по меньшей мере, $500 млн выделенного капитала — я думаю, это будет около $1 млрд обязательств", — уточнил он.

Шурма отметил, что около 280 проектов зарегистрировались на участие в фонде, однако BlackRock и JPMorgan заинтересовались лишь 30-ю, которых можно рассматривать всерьез.

Ранее в Давосе вице-президент Blackrock Филипп Хильдебранд заявил Reuters, что фонд может быть готов к деятельности в течение года.

По словам Хильдебранда, компания оказывала помощь Украине в переговорах, касавшихся поиска денег у банков развития или основных государств-доноров для уменьшения риска для частных инвестиций.

"Мы хотим быть готовыми к развертыванию, по крайней мере, с мягкими обязательствами со стороны стран-доноров", — сообщил Филипп Хильдебранд.

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Притцкер отметила усилия JPMorgan и BlackRock, подчеркнув, что они проявили ранний интерес со стороны "перспективных" инвесторов, желающих инвестировать с более высоким риском.

В Офисе Президента добавили, что Владимир Зеленский в Давосе встречался с гендиректором JPMorgan Джейми Димоном и другими топ-менеджерами JPMorgan, топ-менеджментом BlackRock, руководителями Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell и ArcelorMittal.

BlackRock является международной инвестиционной компанией со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США), одной из крупнейших в мире инвесткомпаний и крупнейшей в мире по объему активов в управлении.

JPMorgan Chase является крупнейшим по размерам активов банковским холдингом Соединенных Штатов. Входит в "Большую четверку" крупнейших американских финучреждений.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Европейский союз не желают передавать Украине 300 млрд долларов резервов российского центрального банка, западные правительства заморозили в начале полномасштабной войны. Киев решил предложить запасный план.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские активы, которые есть за границей, должны использоваться для помощи Украине.

Украина
банки
JP Morgan
восстановление

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