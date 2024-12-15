Українське зеро за кордоном — куди ще хочуть продавати

Зерно в ангарі. Фото: Google

Українська влада хоче запропонувати новій владі у Сирії домовитися про постачання зерна. Раніше країна купувала збіжжя в Росії.

Про це журналістам Reuters сказав український міністр сільського господарства Віталій Коваль.

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Крім поставок зерна, як зазначив чиновник, Україна запропонує поставки олійних культур.

"Там, де важко, ми повинні бути з нашим продовольством. Ми відкриті для постачання нашої продукції, і якщо Сирія потребує продовольства — ми будемо поруч" — сказав він.

У виданні зазначають, що низка країн Близького Сходу, крім Сирії, імпортували раніше українську пшеницю. При цьому, у 2023−2024 роках на сирійський ринок надійшло близько 6 тис. тонн української кукурудзи із загального обсягу експорту в 29,4 млн тонн.

Що ще варто знати

У Сирії у 2015 році з′явився російський військовий контингент задля підтримки режиму диктатора Башара Асада. На той момент країна була охоплена громадянською війною, яка точилася з 2011 року.

Російські військові, за попередніми даними, брали участь у бомбардуванні мирних сирійських міст, внаслідок чого гинули цивільні люди.

Але 28 листопада 2024 року в Сирії опозиційні війська почали масштабний наступ та захопили низку міст, які перебували на боці Асада. У підсумку режим диктатора вдалося повалити, а сам Башар Асад був змушений залшити країну.

Тим часом українське зерно користується чималим попитом на іспанському ринку. Поставки зерна у цю країну мають продовжитися у 2024 році.

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