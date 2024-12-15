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Украина готовит неприятный сюрприз для РФ — к чему здесь зерно

15 декабря 2024 06:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Украинское зеро за границей — куда еще хотят продавать
Зерно в ангаре. Фото: Google
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинские власти хотят предложить новой власти в Сирии договориться о поставках зерна. Ранее страна покупала продукцию у России.

Об этом журналистам сказал украинский министр сельского хозяйства Виталий Коваль.

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Кроме поставок зерна, как отметил чиновник, Украина предложит поставки масличных культур.

"Там, где тяжело, мы должны быть с нашей продовольствием. Мы открыты для поставки нашей продукции, и если Сирия нуждается в продовольствии — мы будем рядом" — сказал он.

В издании отмечают, что ряд стран Ближнего Востока, кроме Сирии, ранее импортировали украинскую пшеницу. При этом в 2023-2024 годах на сирийский рынок поступило около 6 тыс. тонн украинской кукурузы из общего объема экспорта в 29,4 млн. тонн.

Что еще стоит знать

В Сирии в 2015 году появился российский военный контингент для поддержки режима диктатора Башара Асада. На тот момент страна была охвачена гражданской войной, которая шла с 2011 года.

Российские военные, по предварительным данным, участвовали в бомбардировке мирных сирийских городов, в результате чего погибали гражданские люди.

Но 28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление и захватили ряд городов, находившихся на стороне Асада. В итоге режим диктатора удалось свергнуть, а сам Башар Асад был вынужден покинуть страну.

Тем временем, украинское зерно пользуется немалым спросом на испанском рынке. Поставки зерна в эту страну должны продлиться в 2024 году.

Также мы писали, какой вызов может предстать перед украинскими аграриями в 2025 году.

Сирия Украина зерно зерновой договор пшеница

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