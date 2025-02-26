Порівняння цін на проїзд в Україні та ЄС. Де дешевша вартість проїзних та одноразових квитків на громадський транспорт

Громадський транспорт у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вважається, що в порівнянні з країнами Євросоюзу в Україні відносно не дорогий проїзд у громадському транспорті. Втім, минулого року у багатьох обласних центрах України піднялась вартість проїзду у міському транспорті, натомість в деяких європейських країнах дозволяють користуватися автобусами, трамваями та поїздами взагалі без квитків.

Новини.LIVE порівнюють ціни на проїзд в Україні та ЄС та розповідають де дешевше користуватись громадським транспортом.

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Ціни на проїзд в Україні

Серед всіх українських обласних центрів найвищу вартість проїзду зафіксовано у Львові, де при оплаті готівкою одна поїздка коштуватиме 25 гривень. Однак за безготівкового розрахунку тариф від 13 до 15 гривень.

У Києві ціна поїздки залежить від виду транспорту: у комунальному транспорті вона становить 8 гривень, а у міській електричці — 15 гривень. У Дніпрі максимальна вартість поїздки в автобусах — 20 гривень, а у метро та електротранспорті — 10 гривень.

В Одесі проїзд в електротранспорті коштує 15 гривень, а в маршрутках — до 20 гривень. У Вінниці — 12 гривень за проїзд у трамваях та тролейбусах та 15 гривень у муніципальних автобусах.

В Івано-Франківську ціни становлять від 10 до 15 гривень залежно від способу оплати. У Миколаєві тарифи на транспорт коливаються у межах 7-20 гривень. Поїздка до віддалених районів на маршрутці може коштувати до 20 гривень.

В Ужгороді вартість однієї подорожі складає 15 гривень. У Чернігові тарифи варіюються від 12 до 17 гривень, залежно від виду транспорту.

У Сумах одна поїздка на окремому маршруті обійдеться у 21 гривню. Основний тариф на маршрутки становить 15 гривень, а на тролейбуси — 6 гривень

У Херсоні проїзд у тролейбусах коштує 6 гривень, у маршрутках — 8 гривень. У Хмельницькому вартість поїздки варіюється залежно від виду транспорту — від 6 до 12 гривень.

У Рівному — 8 гривень за проїзд у тролейбусі та 12 гривень у маршрутках. У Кропивницькому поїздка тролейбусом коштує 8 гривень, автобусом — 10 гривень, а маршруткою — 15 гривень.

У Житомирі вартість проїзду залежить від способу оплати: у комунальному транспорті поїздка з транспортною карткою коштує 8 гривень, банківською карткою — 10 гривень, а готівкою — 15 гривень. У маршрутках ціни варіюються від 13 до 15 гривень.

У Запоріжжі — 10 гривень у комунальному транспорті та від 8 до 15 гривень у маршрутках. У Полтаві вартість проїзду становить 10 гривень у тролейбусах та 12 гривень в автобусах.

У Черкасах поїздка на тролейбусі коштує 10 гривень, а у маршрутках — 13 гривень. У Чернівцях тариф складає 12 гривень для тролейбусів та 14 гривень для автобусів.

Лише в одному обласному центрі України проїзд у громадському транспорті безкоштовний. З початку повномасштабної війни оплачувати проїзд не треба у Харкові.

Ціни на транспорт в Україні та Європі

Якщо рахувати виключно вартість проїзних абонементів або одноразових квитків, то міський транспорт України є одним із найдешевших серед європейських країн. Виключеннями є тільки Мальта та Люксембург — країни, де весь громадський транспорт є безкоштовним.

За даними найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo, в Україні середня ціна проїзного абонемента на місяць становить 9,59 євро, а разовий квиток коштує 0,34 євро.

Серед всіх країн ЄС найнижча вартість проїзду у Румунії. Проїзний квиток в цій країні коштує в середньому 18,08 євро, а разова поїздка обійдеться у 0,60 євро.

На другому місці за дешевизною проїзду в Євросоюзі йде Чехія. Тут за проїзний абонемент доведеться в середньому віддати 22,01 євро, а разовий квиток тут обійдеться у 1,04 євро.

Замикає трійку з найдешевшого проїзду у міському транспорті Угорщина. Проїзний тут в середньому коштує 22,43 євро, а разова поїздка — 1,12 євро.

У трійці країн Європи з найдорожчими тарифами громадського транспорту: Велика Британія, Швейцарія та Ірландія. Проїзний абонемент в Ірландії коштує 100 євро, а разовий квиток — 2 євро.

У Швейцарії проїзний на місяць обійдеться в середньому у 85,11 євро, а 3,72 євро. У Великій Британії ціни не набагато нижні: 84,43 євро коштує проїзний, а разова подорож — 2,77 євро. Якщо ж брати загалом, то в Україні проїзний коштує у 4,98 раза менше, ніж у Європі.

Скільки коштує проїзд у громадському транспорті в Україні та Європі. Інфографіка: Новини.LIVE

Втім, якщо рахувати яку частину доходів громадян займають тарифи на проїзд у міському транспорті, то Україна тут явно не у лідерах. Це відбувається тому, що у багатьох країнах високі ціни на проїзд компенсуються такими ж високими зарплатами, але є й виключення.

Одні із таких виключень — це Португалія та Хорватія. Досить середні, за європейськими мірками, тарифи на проїзд тут займають найбільшу частину доходів громадян серед всіх країн Європи. Так, вартість проїзного в Португалії становить 3,6% від тамтешньої середньої зарплатні. У Хорватії ціни на проїзний становлять 3,4% від доходів.

Досить високі зарплати Ірландії погано компенсують найвищу ціну проїзного абонемента серед усіх європейських країн. Міський транспорт тут коштує 3,2% зарплати.

А ось найвищі зарплати серед країн ЄС можуть компенсувати високу вартість проїзду. Саме тому у Швейцарії найдешевший проїзд за співвідношенням до доходів. Він займає всього 1,3% середньої зарплатні. Чехія за цим показником посідає друге місце — 1,4%. На третьому місці опинилась Іспанія. Вартість проїзного тут становить 1,6 % від місцевої зарплатні.

Вартість проїзного абонемента на місяць Україні майже вдвічі менша ніж у Румунії, але все одно займає більшу частку середньої зарплати — 2,2% проти 1,9%. Втім, стверджувати, що в Україні високі ціни на проїзд у громадському транспорті теж не можна. За співвідношенням до зарплат наша країна знаходиться приблизно у середині списку. Наприклад, такий же відсоток доходів на проїзні витрачають мешканці Нідерландів, Данії, Фінляндії, Литви та Угорщини.

Де безкоштовний громадський транспорт

У деяких країнах та містах Європи можна користуватися громадським транспортом безкоштовно. Першою державою, яка впровадила таку систему повсюдно, став Люксембург. З літа 2019 року проїзд на всіх видах транспорту в цій країні став безкоштовним. Ініціатива спрямована на зниження завантаженості доріг та оптимізацію витрат на квиткові системи.

Схожий проєкт реалізовано й на Мальті. Однак тут безкоштовний проїзд доступний лише власникам персональної картки Tallinja. Оформити картку можна онлайн, попередньо поповнивши рахунок на певну суму. Ці гроші надалі можна використовувати для оплати прокату велосипедів та поромів або повернути, якщо вони не були витрачені. Також безкоштовний громадський транспорт діє в окремих містах Естонії, Франції, Польщі, Чехії та Швеції.

Нагадаємо, у березні 2025 року окремі категорії громадян України матимуть змогу скористатися правом на безкоштовний проїзд у маршрутних таксі. Держава забезпечує ці пільги для соціально незахищених груп населення, проте перевізники часто обмежують кількість доступних пільгових місць.

Крім того, стало відомо про штрафи для пасажирів у країнах ЄС. Як і в Україні, в Європі вас можуть оштрафувати за недотримання місцевих правил проїзду.