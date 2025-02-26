Сравнение цен на проезд в Украине и ЕС. Где дешевле стоимость проездных и одноразовых билетов на общественный транспорт

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Считается, что по сравнению со странами Евросоюза в Украине относительно не дорогой проезд в общественном транспорте. Впрочем, в прошлом году во многих областных центрах Украины поднялась стоимость проезда в городском транспорте, зато в некоторых европейских странах позволяют пользоваться автобусами, трамваями и поездами вообще без билетов.

Новини.LIVE сравнивают цены на проезд в Украине и ЕС и рассказывают где дешевле пользоваться общественным транспортом.

Читайте также:

Цены на проезд в Украине

Среди всех украинских областных центров самая высокая стоимость проезда зафиксирована во Львове, где при оплате наличными одна поездка будет стоить 25 гривен. Однако при безналичном расчете тариф от 13 до 15 гривен.

В Киеве цена поездки зависит от вида транспорта: в коммунальном транспорте она составляет 8 гривен, а в городской электричке — 15 гривен. В Днепре максимальная стоимость поездки в автобусах — 20 гривен, а в метро и электротранспорте — 10 гривен.

В Одессе проезд в электротранспорте стоит 15 гривен, а в маршрутках — до 20 гривен. В Виннице — 12 гривен за проезд в трамваях и троллейбусах и 15 гривен в муниципальных автобусах.

В Ивано-Франковске цены составляют от 10 до 15 гривен в зависимости от способа оплаты. В Николаеве тарифы на транспорт колеблются в пределах 7-20 гривен. Поездка в отдаленные районы на маршрутке может стоить до 20 гривен.

В Ужгороде стоимость одного путешествия составляет 15 гривен. В Чернигове тарифы варьируются от 12 до 17 гривен, в зависимости от вида транспорта.

В Сумах одна поездка на отдельном маршруте обойдется в 21 гривну. Основной тариф на маршрутки составляет 15 гривен, а на троллейбусы — 6 гривен

В Херсоне проезд в троллейбусах стоит 6 гривен, в маршрутках — 8 гривен. В Хмельницком стоимость поездки варьируется в зависимости от вида транспорта — от 6 до 12 гривен.

В Ровно — 8 гривен за проезд в троллейбусе и 12 гривен в маршрутках. В Кропивницком поездка троллейбусом стоит 8 гривен, автобусом — 10 гривен, а маршруткой — 15 гривен.

В Житомире стоимость проезда зависит от способа оплаты: в коммунальном транспорте поездка с транспортной картой стоит 8 гривен, банковской картой — 10 гривен, а наличными — 15 гривен. В маршрутках цены варьируются от 13 до 15 гривен.

В Запорожье — 10 гривен в коммунальном транспорте и от 8 до 15 гривен в маршрутках. В Полтаве стоимость проезда составляет 10 гривен в троллейбусах и 12 гривен в автобусах.

В Черкассах поездка на троллейбусе стоит 10 гривен, а в маршрутках — 13 гривен. В Черновцах тариф составляет 12 гривен для троллейбусов и 14 гривен для автобусов.

Только в одном областном центре Украины проезд в общественном транспорте бесплатный. С начала полномасштабной войны оплачивать проезд не надо в Харькове.

Цены на транспорт в Украине и Европе

Если считать исключительно стоимость проездных абонементов или одноразовых билетов, то городской транспорт Украины является одним из самых дешевых среди европейских стран. Исключениями являются только Мальта и Люксембург — страны, где весь общественный транспорт является бесплатным.

По данным крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo, в Украине средняя цена проездного абонемента на месяц составляет 9,59 евро, а разовый билет стоит 0,34 евро.

Среди всех стран ЕС самая низкая стоимость проезда в Румынии. Проездной билет в этой стране стоит в среднем 18,08 евро, а разовая поездка обойдется в 0,60 евро.

На втором месте по дешевизне проезда в Евросоюзе идет Чехия. Здесь за проездной абонемент придется в среднем отдать 22,01 евро, а разовый билет здесь обойдется в 1,04 евро.

Замыкает тройку самого дешевого проезда в городском транспорте Венгрия. Проездной здесь в среднем стоит 22,43 евро, а разовая поездка — 1,12 евро.

В тройке стран Европы с самыми дорогими тарифами общественного транспорта: Великобритания, Швейцария и Ирландия. Проездной абонемент в Ирландии стоит 100 евро, а разовый билет — 2 евро.

В Швейцарии проездной на месяц обойдется в среднем в 85,11 евро, а проездной — 3,72 евро. В Великобритании цены не намного ниже: 84,43 евро стоит проездной, а разовое путешествие — 2,77 евро. Если же брать в целом, то в Украине проездной стоит в 4,98 раза меньше, чем в Европе.

Сколько стоит проезд в общественном транспорте в Украине и Европе. Инфографика: Новини.LIVE

Впрочем, если считать какую часть доходов граждан занимают тарифы на проезд в городском транспорте, то Украина здесь явно не в лидерах. Это происходит потому, что во многих странах высокие цены на проезд компенсируются такими же высокими зарплатами, но есть и исключения.

Одни из таких исключений — это Португалия и Хорватия. Достаточно средние, по европейским меркам, тарифы на проезд здесь занимают наибольшую часть доходов граждан среди всех стран Европы. Так, стоимость проездного в Португалии составляет 3,6% от тамошней средней зарплаты. В Хорватии цены на проездной составляют 3,4% от доходов.

Достаточно высокие зарплаты Ирландии плохо компенсируют самую высокую цену проездного абонемента среди всех европейских стран. Городской транспорт здесь стоит 3,2% зарплаты.

А вот самые высокие зарплаты среди стран ЕС могут компенсировать высокую стоимость проезда. Именно поэтому в Швейцарии самый дешевый проезд по соотношению к доходам. Он занимает всего 1,3% средней зарплаты. Чехия по этому показателю занимает второе место — 1,4%. На третьем месте оказалась Испания. Стоимость проездного здесь составляет 1,6% от местной зарплаты.

Стоимость проездного абонемента на месяц в Украине почти вдвое меньше чем в Румынии, но все равно занимает большую долю средней зарплаты — 2,2% против 1,9%. Впрочем, утверждать, что в Украине высокие цены на проезд в общественном транспорте тоже нельзя. По соотношению к зарплатам наша страна находится примерно в середине списка. Например, такой же процент доходов на проездные тратят жители Нидерландов, Дании, Финляндии, Литвы и Венгрии.

Где бесплатный общественный транспорт

В некоторых странах и городах Европы можно пользоваться общественным транспортом бесплатно. Первым государством, которое внедрило такую систему повсеместно, стал Люксембург. С лета 2019 года проезд на всех видах транспорта в этой стране стал бесплатным. Инициатива направлена на снижение загруженности дорог и оптимизацию расходов на билетные системы.

Похожий проект реализован и на Мальте. Однако здесь бесплатный проезд доступен только владельцам персональной карты Tallinja. Оформить карту можно онлайн, предварительно пополнив счет на определенную сумму. Эти деньги в дальнейшем можно использовать для оплаты проката велосипедов и паромов или вернуть, если они не были потрачены. Также бесплатный общественный транспорт действует в отдельных городах Эстонии, Франции, Польши, Чехии и Швеции.

Напомним, в марте 2025 года отдельные категории граждан Украины смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд в маршрутных такси. Государство обеспечивает эти льготы для социально незащищенных групп населения, однако перевозчики часто ограничивают количество доступных льготных мест.

Кроме того, стало известно о штрафах для пассажиров в странах ЕС. Как и в Украине, в Европе вас могут оштрафовать за несоблюдение местных правил проезда.