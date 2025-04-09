Мита на товари із США — про яке рішення оголосили у Пекіні

Удар у відповідь — Китай запровадив нові мита проти США
Китай запровадить додаткові мита у розмірі 84% на імпорт із США. Вони почнуть діяти з 10 квітня 2025 року.
Про це повідомило Міністерство фінансів Китаю.
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Як зазначається у заяві, це рішення є відповіддю на дії президента США Дональда Трампа, який розпорядився підвищити тарифи на товари з Китаю до 104%. Так, з 10 квітня Пекін підвищує мита у відповідь з 34% до 84%.
"Китай закликає американську сторону негайно виправити свої помилкові практики, скасувати всі односторонні тарифи проти Китаю та належним чином вирішити розбіжності з Китаєм шляхом діалогу на рівних засадах на основі взаємної поваги", — йдеться у повідомленні.
З урахуванням нинішніх тарифів, розмір яких становить 20%, сукупне мито на американський імпорт буде також на рівні 104%.
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