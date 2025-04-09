Пошлины на товары из США — о каком решении объявили в Пекине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Китай введет дополнительные пошлины в размере 84% на импорт из США. Они начнут действовать с 10 апреля 2025 года.

Об этом сообщило Министерство финансов Китая.

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Как отмечается в заявлении, это решение является ответом на действия президента США Дональда Трампа, который распорядился повысить тарифы на товары из Китая до 104%. Так, с 10 апреля Пекин повышает пошлины в ответ с 34% до 84%.

"Китай призывает американскую сторону немедленно исправить свои ошибочные практики, отменить все односторонние тарифы против Китая и должным образом решить разногласия с Китаем путем диалога на равных началах на основе взаимного уважения", — говорится в сообщении.

С учетом нынешних тарифов, размер которых составляет 20%, совокупная пошлина на американский импорт будет также на уровне 104%.

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