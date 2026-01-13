Нова пошта компенсує клієнтам збитки за знищенні посилки внаслідок обстрілу

Людина передає гроші. Фото: Новини.LIVE

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова. Внаслідок атаки 13 січня загинули люди, об’єкт зазнав значних руйнувань.

Крім того, частина посилок була повністю знищена, повідомили у "Новій Пошті".

Що трапилося

У селищі Коротич Харківського району внаслідок російського обстрілу терміналу "Нової пошти" загинуло 4 людини, ще шестеро були поранені.

Рятувальники з-під завалів витягували поранених працівників. Внаслідок обстрілу, крім терміналу, згоріли або були пошкоджені ще й вантажівки "Нової пошти".

Компенсація клієнтам за знищенні посилки

"Нова пошта" компенсує клієнтам вартість посилок, знищених під час удару по терміналу.

У компанії підтвердили, що 13 січня вночі ворог здійснив ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий, загинули працівники.

"З клієнтами, чиї посилки були знищені, ми зв’яжемося та компенсуємо їхню вартість", — заявили в "Новій Пошті".

Раніше ми показували кадри наслідків атаки на "Нову Пошту" в передмсті Харкова.

Також ми розповідали, що "Нова Пошта" була останнім українським бізнесом, що пішла з прифронтового міста на Донбасі.