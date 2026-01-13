Відео
Україна
Головна Фінанси Удар по терміналу — Нова пошта виплатить компенсації клієнтам

Удар по терміналу — Нова пошта виплатить компенсації клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 10:20
Нова пошта компенсує клієнтам збитки за знищенні посилки внаслідок обстрілу
Людина передає гроші. Фото: Новини.LIVE

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова. Внаслідок атаки 13 січня загинули люди, об’єкт зазнав значних руйнувань.

Крім того, частина посилок була повністю знищена, повідомили у "Новій Пошті".

Читайте також:

Що трапилося

У селищі Коротич Харківського району внаслідок російського обстрілу терміналу "Нової пошти" загинуло 4 людини, ще шестеро були поранені.

Рятувальники з-під завалів витягували поранених працівників. Внаслідок обстрілу, крім терміналу, згоріли або були пошкоджені ще й вантажівки "Нової пошти".

Компенсація клієнтам за знищенні посилки

"Нова пошта" компенсує клієнтам вартість посилок, знищених під час удару по терміналу. 

У компанії підтвердили, що 13 січня вночі ворог здійснив ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий, загинули працівники. 

"З клієнтами, чиї посилки були знищені, ми зв’яжемося та компенсуємо їхню вартість", — заявили в "Новій Пошті".

Раніше ми показували кадри наслідків атаки на "Нову Пошту" в передмсті Харкова

Також ми розповідали, що "Нова Пошта" була останнім українським бізнесом, що пішла з прифронтового міста на Донбасі. 

Нова пошта термінали посилки майно ракетний удар
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
