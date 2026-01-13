Нова пошта компенсує клієнтам збитки за знищенні посилки внаслідок обстрілу

Удар по терміналу — Нова пошта виплатить компенсації клієнтам
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова. Внаслідок атаки 13 січня загинули люди, об’єкт зазнав значних руйнувань.
Крім того, частина посилок була повністю знищена, повідомили у "Новій Пошті".
Що трапилося
У селищі Коротич Харківського району внаслідок російського обстрілу терміналу "Нової пошти" загинуло 4 людини, ще шестеро були поранені.
Рятувальники з-під завалів витягували поранених працівників. Внаслідок обстрілу, крім терміналу, згоріли або були пошкоджені ще й вантажівки "Нової пошти".
Компенсація клієнтам за знищенні посилки
"Нова пошта" компенсує клієнтам вартість посилок, знищених під час удару по терміналу.
У компанії підтвердили, що 13 січня вночі ворог здійснив ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий, загинули працівники.
"З клієнтами, чиї посилки були знищені, ми зв’яжемося та компенсуємо їхню вартість", — заявили в "Новій Пошті".
