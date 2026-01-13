Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Удар по терминалу — Новая почта выплатит компенсации клиентам

Удар по терминалу — Новая почта выплатит компенсации клиентам

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 10:20
Новая почта компенсирует клиентам убытки за уничтоженные посылки в результате обстрела
Человек передает деньги. Фото: Новини.LIVE

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. В результате атаки 13 января погибли люди, объект подвергся значительным разрушениям.

Кроме того, часть посылок была полностью уничтожена, сообщили в "Новой Почте".

Реклама
Читайте также:

Что случилось

В поселке Коротич Харьковского района в результате российского обстрела терминала "Новой почты" погибли 4 человека, еще шестеро были ранены.

Спасатели из-под завалов извлекали раненых работников. В результате обстрела, кроме терминала, сгорели или были повреждены еще и грузовики "Новой почты".

Компенсация клиентам за уничтожении посылки

"Новая почта" заявила, что компенсирует клиентам стоимость посылок, уничтоженных во время удара по терминалу.

В компании подтвердили, что 13 января ночью враг совершил ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу. Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично — почтовый, погибли работники.

"С клиентами, чьи посылки были уничтожены, мы свяжемся и компенсируем их стоимость", — заявили в "Новой Почте".

Ранее мы показывали кадры последствий атаки на "Новую Почту" в пригороде Харькова.

Также мы рассказывали, что "Новая Почта" была последним украинским бизнесом, ушедшим из прифронтового города на Донбассе.

Новая почта терминалы посылки имущество ракетный удар
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации