Новая почта компенсирует клиентам убытки за уничтоженные посылки в результате обстрела

Удар по терминалу — Новая почта выплатит компенсации клиентам
Россия ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. В результате атаки 13 января погибли люди, объект подвергся значительным разрушениям.
Кроме того, часть посылок была полностью уничтожена, сообщили в "Новой Почте".
Что случилось
В поселке Коротич Харьковского района в результате российского обстрела терминала "Новой почты" погибли 4 человека, еще шестеро были ранены.
Спасатели из-под завалов извлекали раненых работников. В результате обстрела, кроме терминала, сгорели или были повреждены еще и грузовики "Новой почты".
Компенсация клиентам за уничтожении посылки
"Новая почта" заявила, что компенсирует клиентам стоимость посылок, уничтоженных во время удара по терминалу.
В компании подтвердили, что 13 января ночью враг совершил ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу. Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично — почтовый, погибли работники.
"С клиентами, чьи посылки были уничтожены, мы свяжемся и компенсируем их стоимость", — заявили в "Новой Почте".
