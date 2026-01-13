Новая почта компенсирует клиентам убытки за уничтоженные посылки в результате обстрела

Человек передает деньги. Фото: Новини.LIVE

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. В результате атаки 13 января погибли люди, объект подвергся значительным разрушениям.

Кроме того, часть посылок была полностью уничтожена, сообщили в "Новой Почте".

Что случилось

В поселке Коротич Харьковского района в результате российского обстрела терминала "Новой почты" погибли 4 человека, еще шестеро были ранены.

Спасатели из-под завалов извлекали раненых работников. В результате обстрела, кроме терминала, сгорели или были повреждены еще и грузовики "Новой почты".

Компенсация клиентам за уничтожении посылки

"Новая почта" заявила, что компенсирует клиентам стоимость посылок, уничтоженных во время удара по терминалу.

В компании подтвердили, что 13 января ночью враг совершил ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу. Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично — почтовый, погибли работники.

"С клиентами, чьи посылки были уничтожены, мы свяжемся и компенсируем их стоимость", — заявили в "Новой Почте".

