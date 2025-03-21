Цены на продукты в марте — как изменилась стоимость мяса, яиц и овощей

Люди стоят в очереди в одном из супермаркетов. Фото: УНИАН

В Украине в марте 2025 года происходит подорожание продовольственных товаров. Единственный продукт, который подешевел для украинцев в первый месяц весны, — пшеничная мука.

Об этом свидетельствуют данные продуктового мониторинга Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

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Стоимость муки снизилась сразу на 16%. Аналитики считают, что этому поспособствовали предпраздничные акции, которые сейчас действуют в магазинах. Также супермаркеты пытаются увеличить продажи, поэтому внедряют различные стратегии. Это тоже влияет на цены на муку накануне Пасхальных праздников.

Зато существенно подорожали для покупателей овощи. Больше всего в цене прибавили помидоры, поскольку собственное производство в Украине сейчас на низком уровне. Поэтому украинцам на рынках и магазинах предлагают помидоры, завезенные из-за рубежа, в частности из Турции.

Также аналитики указывают на подорожание моркови на 30% за месяц в розничной цене. Ее стоимость, объясняют эксперты, выросла из-за высокого уровня импортной зависимости и сезонного дефицита отечественной продукции.

Среди товаров, за которые украинцы начали платить больше в марте, есть:

куриная тушка — подорожала на 10%;

филе — на 7%;

бедро — на 5%.

Тем временем цены на свинину тоже растут, однако умеренно — на 1-2%, тогда как говядина подорожала 4%.

Яйца в марте стали дороже на 10%: сейчас за десяток яиц с украинцев просят 73 грн. Относительно стабильными остаются цены на бакалейные товары, но не на все. Например, за подсолнечное масло потребители начали платить на 4% больше, поскольку выросла стоимость семян подсолнечника.

Дорожают, хоть и медленно, молочные продукты:

молоко в марте выросло в цене на 11%;

сыр голландский — на 7%;

сливки — на 5%.

При этом эксперты считают, что с наступлением тепла (в апреле) и увеличением надоев, эти товары начнут дешеветь.

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Также мы узнали, что в одном из магазинов продавали авокадо по заоблачной цене — 182 грн. Столько покупателям предлагали отдать за упаковку из двух плодов.