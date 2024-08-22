Підвищення податків 2024 - подробиці - новини України

Верховна Рада. Фото: FB/ВР

Урядовий законопроєкт щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану буде винесений на голосування у Верховній Раді у найближчі два тижні, відтак у дію може вступити вже у жовтні. Найімовірніше, депутати голосуватимуть за оновлений проєкт, який може передбачати менший податковий тиск на білий бізнес.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала Галина Васильченко, депутатка ВР, членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Кошти на оборону потрібні вже

"Голосування буде найближчим часом, адже кошти потрібні вже. Тому законодавчі ініціативи будуть зареєстровані у найближчі тиждень-два. Якщо приймуть у вересні і пропишуть, що зміни вступають в дію з моменту вступу закону, то вже із жовтня будуть діяти", — уточнила депутатка.

Проте, за її словами, до варіанту законопроєкту, який знаходиться на розгляді у комітеті податкової політики, є чимало зауважень та застережень як від членів комітету, так і від парламентарів. Вони стосуються прописаних норм.

Галина Васильченко. Фото: FB/Галина Васильченко

"Його концепція та проєкт не були погоджені з бізнесом, з бізнесасоціаціями, з народними депутатами, не проговорювалися з ними та не дискутувався, не було консолідованої позиції", — каже Васильченко.

Загалом ключовий негативний момент даного законопроєкту у тому, що він збільшує податки для білого чесного бізнесу. Тобто більше навантаження та податковий тягар лягає на нього в першу чергу, пояснює депутатка.

Податковий закон змінять: подробиці

Відтак наразі обговорюються інші концепції. Цілком можливо, на заміну нинішньому законопроєкту подадуть інший. Зокрема, із документу мають прибрати відсоток з обороту, додатковий податок для бізнесу, зменшити ставку військового збору (у даному законопроєкті його пропонують збільшити до 5%. - ред.), а також мають запропонувати певне підвищення ПДВ.

А от норми оподаткування, зокрема, закордонних посилок та 15% від продажу авто наразі все ще присутні у проєкті. Чи будуть вони прописані у майбутньому документі — можна буде говорити лише після реєстрації оновленого законопроєкту.

"Оскільки ПДВ сплачують всі, то це збільшення в тому числі ляже і на той бізнес, який знаходиться у тіні. Адже у нас приблизно половина економіки знаходиться в тіні. Це 3 трлн грн. І на моє переконання, влада та інші органи у першу чергу мають працювати над виведенням цих коштів та легалізацією тіньового бізнесу. Щоби і у такий спосіб шукати додаткові гроші", — уточнила нардепка.

Вона також додала, що наразі бюджет стикнувся із величезним дефіцитом. А міністерству оборони, фінансів до кінця року необхідно знайти кошти для перекриття оборонних видатків. Наразі ця сума становить 500 млн грн.