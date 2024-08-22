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В ВР обнародовали подробности повышения налогов в Украине

22 августа 2024 06:02
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Повышение налогов 2024 - подробности - новости Украины
Верховная Рада. Фото: FB/ВР
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Правительственный законопроект об особенностях налогообложения в период действия военного положения будет вынесен на голосование в Верховной Раде в ближайшие две недели, в действие может вступить уже в октябре. Скорее всего, депутаты будут голосовать за обновленный проект, который может предусматривать меньшее налоговое давление на белый бизнес.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала Галина Васильченко, депутат ВР, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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"Голосование будет в ближайшее время, ведь средства нужны уже. Поэтому законодательные инициативы будут зарегистрированы в ближайшие неделю-две. Если примут в сентябре и пропишут, что изменения вступают в действие с момента вступления закона, то уже с октября будут действовать", — уточнила депутат.

Однако, по ее словам, к варианту законопроекта, находящегося на рассмотрении в комитете налоговой политики, немало замечаний и оговорок как от членов комитета, так и от парламентариев. Они касаются прописанных норм.

Галина Васильченко
Галина Васильченко. Фото: FB/Галина Васильченко

"Его концепция и проект не были согласованы с бизнесом, с бизнес ассоциациями, с народными депутатами, не проговаривались с ними и не дискутировались, не было консолидированной позиции", — говорит Васильченко.

В общем, ключевой негативный момент данного законопроекта в том, что он увеличивает налоги для белого честного бизнеса. То есть большая нагрузка и налоговое бремя ложится на него в первую очередь, объясняет депутат.

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Следовательно, сейчас обсуждаются другие концепции. Вполне возможно, на смену нынешнему законопроекту подадут другой. В частности, из документа должны убрать процент с оборота, дополнительный налог для бизнеса, уменьшить ставку военного сбора (в данном законопроекте его предлагают увеличить до 5% - ред.), а также предложить определенное повышение НДС.

А вот нормы налогообложения, в частности, заграничных посылок и 15% от продажи авто, пока все еще присутствуют в проекте. Будут ли они прописаны в будущем документе, можно будет говорить только после регистрации обновленного варианта.

"Поскольку НДС платят все, то это увеличение в том числе ляжет и на тот бизнес, который находится в тени. Ведь у нас примерно половина экономики находится в тени. Это 3 трлн грн. И по моему убеждению, власть и другие органы в первую очередь должны работать над выводом этих средств и легализацией теневого бизнеса. Чтобы и таким образом искать дополнительные деньги", - уточнила нардеп.

Она также добавила, что бюджет столкнулся с огромным дефицитом. А министерству обороны, финансов до конца года необходимо найти средства для перекрытия оборонных расходов. В настоящее время эта сумма составляет 500 млн грн.

Верховная Рада война налоги

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