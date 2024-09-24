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У ВР назвали цифру нестачі генерації для проходження зими без відключень світла

24 вересня 2024 06:15
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст
Україні не вистачить електроенергії на зимовий період
Лінії електропередач. Фото: НЕК "Укренерго"
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст

Відключення світла взимку будуть з майже стовідсотковою ймовірністю. Адже в часи пікового споживання Україна може забезпечити лише близько 70% споживання. 

Про це розповіла в інтервʼю Новини.LIVE депутатка ВР від партії "Голос" та членкиня комітету з питань енергетики та ЖКХ Інна Совсун. 

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Пікове споживання електроенергії в Україні взимку становить 16-17 ГВт. Але наразі ми генеруємо лише 9-10 ГВт. До цього можна додати експортовану електроенергію — 2 ГВт, і частину того, що ми встигнемо відновити. 

"Але тут постає наступне питання — як швидко РФ зрозуміє, де і що відновили і вдарить по новій генерації. Будь-хто шляхом підрахунку може зрозуміти, скільки саме генерації нам не вистачає", — повідомила Інна Совсун.  

Тож Україна матиме близько 70% необхідної генерації. Та це зовсім не означає, що 70% часу в житлових квартирах буде світло. 

"На жаль, ця цифра для квартир буде нижчою. Бо у нас є обʼєкти, які вимикати не можна. Це обʼєкти критичної інфраструктури, забезпечення потреб військових, підприємства оборонного сектору. Вони будуть забирати на себе частину споживання і частки, яка залишатиметься на житловий фонд — буде менше", — пояснила депутатка. 

Також, на жаль, можливе повторення сценарію початку липня, коли після чергового обстрілу світло було лише по кілька годин на день, якщо Росія продовжуватиме масовані атаки. 

"Якщо Росія буде обстрілювати нас раз на два тижні, то система просто не встигатиме відновлюватися. І після кожного такого обстрілу відновлюватися складніше. Адже система стає вразливою. Тому які саме наслідки будуть — ми не знаємо, але це точно не буде просто", — розповіла Інна Совсун.

Нагадаємо, в уряді прогнозують, що, за оптимістичного сценарію, світло взимку вимикатимуть лише при сильних морозах. 

Також зазначимо, що в ООН вважають, що в Україні взимку буде надскладна ситуація зі світлом — електроенергії може не бути 4-18 годин на добу.

Верховна Рада електроенергія зима відключення світла світло

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