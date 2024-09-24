Украине не хватит электроэнергии на зимний период

Линии электропередач. Фото: НЭК "Укрэнерго"

Отключения света зимой будут с почти стопроцентной вероятностью. Ведь во времена пикового потребления Украина может обеспечить всего около 70% потребления.

Об этом рассказала в интервью Новини.LIVE депутат ВР от партии "Голос" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун.

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Пиковое потребление электроэнергии в Украине зимой составляет 16-17 ГВт. Но сейчас мы генерируем всего 9-10 ГВт. К этому можно добавить экспортированную электроэнергию — 2 ГВт, и часть того, что мы успеем восстановить.

"Но здесь возникает следующий вопрос — как быстро РФ поймет, где и что мы восстановили и ударит по новой генерации. Любой путем подсчета может понять, сколько именно генерации нам не хватает", — сообщила Инна Совсун.

Поэтому у Украины будет около 70% необходимой генерации. Но это совсем не значит, что 70% времени в жилых квартирах будет свет.

"К сожалению, эта цифра для квартир будет ниже. Потому что у нас есть объекты, которые нельзя выключать. Это объекты критической инфраструктуры, обеспечение потребностей военных, предприятия оборонного сектора. Они будут забирать на себя часть потребления и доля, которая будет оставаться на жилом фонде, будет меньше", — пояснила депутат.

Также, к сожалению, возможно повторение сценария начала июля, когда после очередного обстрела свет был всего по несколько часов в день, если Россия будет продолжать массированные атаки.

"Если Россия будет обстреливать нас раз в две недели, то система просто не будет успевать восстанавливаться. И после каждого такого обстрела возобновляться сложнее. Ведь система становится уязвимой. Поэтому какие последствия будут — мы не знаем, но это точно не будет просто", — рассказала Инна Совсун.

Напомним, в правительстве прогнозируют, что, при оптимистическом сценарии, свет зимой будут выключать только при сильных морозах.

Также отметим, что в ООН считают, что в Украине зимой будет сверхсложная ситуация со светом — электроэнергии может не быть 4-18 часов в сутки.