Нові тарифи у Vodafone у 2025 році — для кого подорожчає мобільний зв'язок

Жінка на вулиці тримає смартфон у руках. Фото: УНІАН

Мобільний оператор Vodafone вирішив змінити ціни на деякі тарифні плани за контрактом. Абоненти почнуть платити більше вже з 1 березня.

Повідомлення про майбутні зміни з'явилося на офіційному сайті Vodafone Україна.

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Відомо, що нові умови стосуватимуться тарифних планів:

RED Start;

RED Pro;

RED Unlim Max;

RED Unlim Plus;

Vodafone Ultra.

Так, з першого дня весни за користування планом RED Start абоненти платитимуть 240 грн. Обсяг інтернету, хвилин та SMS залишиться без змін.

Тариф RED Pro подорожчає до 330 грн. Клієнти отримають 50 гігабайтів інтернету 400 хв на інші мережі, а також 350 безплатних SMS.

Тариф RED Max матиме назву RED Unlim Max

і коштуватиме 575 грн. Умови тарифу будуть такими:

безлімітний інтернет;

800 хвилин на інші номери/150 хвилин на дзвінки за кордон;

700 SMS на номери Vodafone;

За користування пакетом RED Unlim Plus українці платитимуть 470 грн. Абоненти користуватимуться безлімітним інтернетом, безплатними дзвінками на інші мережі. Також оператор надаватиме 500 SMS на номери "Київстар" та lifecell.

Також Vodafone Ultra подорожчає до 700 грн на місяць. В абонентів буде безлімітний інтернет, безплатні хвилини та SMS.

Нагадаємо, нещодавно ми розібралися, чи є у мобільних операторів тарифи, які були б вигідними для абонентів. Відомо, що пропонують українцям "Київстар", Vodafone та lifecell.

Також ми писали, що "Київстар" пропонує своїм клієнтам красиві номери, але за додаткову плату. Остаточна вартість залежить від обраної абонентом комбінації цифр, однак загалом послуга обходиться українцям в суму до 4 тис. грн.