Новые тарифы у Vodafone в 2025 году — для кого подорожает мобильная связь

Женщина на улице держит смартфон в руках. Фото: УНИАН

Мобильный оператор Vodafone решил изменить цены на некоторые тарифные планы по контракту. Абоненты начнут платить больше уже с 1 марта.

Сообщение о предстоящих изменениях появилось на официальном сайте Vodafone Украина.

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Известно, что новые условия будут касаться тарифных планов:

RED Start;

RED Pro;

RED Unlim Max;

RED Unlim Plus;

Vodafone Ultra.

Так, с первого дня весны за пользование планом RED Start абоненты будут платить 240 грн. Объем интернета, минут и SMS останется без изменений.

Тариф RED Pro подорожает до 330 грн. Клиенты получат 50 гигабайт интернета, 400 мин на другие сети, а также 350 бесплатных SMS.

Тариф RED Max будет называться RED Unlim Max

и будет стоить 575 грн. Условия тарифа будут такими:

безлимитный интернет;

800 минут на другие номера/150 минут на звонки за границу;

700 SMS на номера Vodafone;

За пользование пакетом RED Unlim Plus украинцы будут платить 470 грн. Абоненты смогут пользоваться безлимитным интернетом, бесплатными звонками на другие сети. Также оператор будет предоставлять 500 SMS на номера "Киевстар" и lifecell.

Также Vodafone Ultra подорожает до 700 грн в месяц. У абонентов будет безлимитный интернет, бесплатные минуты и SMS.

Напомним, недавно мы разобрались, есть ли у мобильных операторов тарифы, которые были бы выгодными для абонентов. Известно, что предлагают украинцам "Киевстар", Vodafone и lifecell.

Также мы писали, что "Киевстар" предлагает своим клиентам красивые номера, но за дополнительную плату. Окончательная стоимость зависит от выбранной абонентом комбинации цифр, однако в целом услуга обходится украинцам в сумму до 4 тыс. грн.