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У світі стрімко впали ціни на нафту — в чому причина

5 червня 2024 12:52
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Нафта близька до 4-місячного мінімуму після плану постачань ОПЕК+ та зростання запасів у США
Видобуток нафти в океані. Фото: wired.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ціни на нафту в Азії коливаються близько чотиримісячного мінімуму. Так ринки відреагували на рішення ОПЕК+ про збільшення поставок "чорного золота", а також на збільшення запасів сирої нафти та нафтопродуктів у США.

Про це повідомляє Reuters.

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Що відбувається зі світовими цінами на нафту

Як зазначається, у вівторок, 4 червня, ф'ючерси на нафту марок Brent та West Texas Intermediate впали майже на долар. Це найнижчий рівень розрахунків з початку лютого.

Зниження цін сталося після того, як в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників оголосили про плани збільшити пропозицію нафти з жовтня.

"Brent, як і раніше, перебуває під тиском, оскільки частина ринку продовжує розглядати запропонований ОПЕК графік відновлення об'ємів як обов'язкове зобов'язання збільшити видобуток на 500 000 барелів на день у четвертому кварталі 2024 року, незалежно від фундаментальних прогнозів чи настроїв щодо нафти наприкінці літа", — повідомила в огляді ринку керівник відділу сировинних досліджень Capital Хеліма Крофт.

Однак міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдель Азіз бен Салман заявив, що ОПЕК+ призупинить нарощування поставок або скасує їх, якщо попит не буде достатньо сильним.

"Намір завжди полягав у тому, щоб повільно повернути барелі назад, а не вкидати ринок у штопор через різке зростання пропозиції", — зазначила Крофт.

Аналітики найбільшої банківської групи Нідерландів ING на чолі з Уорреном Паттерсоном заявили, що пропозиція сирої нафти, як очікується, скоротиться в третьому кварталі, і що плани ОПЕК+ щодо припинення збільшення поставок набудуть чинності лише з жовтня.

"Тому ми вважаємо, що масштаби розпродажу на передньому кінці форвардної кривої перебільшені", — додали вони у ринковій примітці.

За даними Американського інституту нафти, минулого тижня у США зросли запаси сирої нафти, бензину та дистилятів. При цьому запаси сирої нафти збільшилися більш ніж на 4 мільйони барелів проти прогнозів аналітиків, які пророкували зниження на 2,3 мільйона барелів. Запаси бензину зросли на понад 4 мільйони барелів.

Нагадаємо, Німеччина та Чехія наполягають на повній відмові ЄС від енергоносіїв з Росії. Країни хочуть відмовитись від трубопровідного та зрідженого природного газу, нафти та ядерного палива.

Також ми писали, що Росія і Китай збираються незаконно качати нафту в Антарктиді. Минулого тижня ЗМІ повідомили, що Росія знайшла в районі Антарктиди величезні запаси газу і нафти. 

Саудівська Аравія
нафта
видобуток
ціни на паливо
гроші
США

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