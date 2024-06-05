Нефть близка к 4-месячному минимуму после плана поставок ОПЕК+ и роста запасов в США

Добыча нефти в океане. Фото: wired.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на нефть в Азии колеблются около четырехмесячного минимума. Так, рынки отреагировали на решение ОПЕК+ об увеличении поставок "черного золота", а также на увеличение запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, во вторник, 4 июня, фьючерсы на нефть марок Brent и West Texas Intermediate упали почти на доллар. Это самый низкий уровень расчетов с начала февраля.

Снижение цен произошло после того, как в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников объявили о планах увеличить предложение нефти с октября.

"Brent по-прежнему находится под давлением, поскольку часть рынка продолжает рассматривать предложенный ОПЕК график восстановления объемов как обязательное обязательство увеличить добычу на 500 000 баррелей в день в четвертом квартале 2024 года, независимо от фундаментальных прогнозов или настроений по нефти в конце лета", — сообщила в обзоре рынка руководитель отдела сырьевых исследований Capital Хелима Крофт.

Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что ОПЕК+ приостановит наращивание поставок или отменит их, если спрос не будет достаточно сильным.

"Намерение всегда заключалось в том, чтобы медленно вернуть баррели назад, а не сбрасывать рынок в штопор из-за резкого роста предложения", — отметила Крофт.

Аналитики крупнейшей банковской группы Нидерландов ING во главе с Уорреном Паттерсоном заявили, что предложение сырой нефти, как ожидается, сократится в третьем квартале, и что планы ОПЕК+ по прекращению увеличения поставок вступят в силу только с октября.

"Поэтому мы считаем, что масштабы распродаж на переднем конце форвардной кривой преувеличены", — добавили они в рыночном примечании.

По данным Американского института нефти, на прошлой неделе в США выросли запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов. При этом запасы сырой нефти увеличились более чем на 4 миллиона баррелей против прогнозов аналитиков, предсказывавших снижение на 2,3 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли более чем на 4 миллиона баррелей.

Напомним, Германия и Чехия настаивают на полном отказе ЕС от энергоносителей из России. Страны хотят отказаться от трубопроводного и сжиженного газа, нефти и ядерного топлива.

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