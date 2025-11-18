В Україні можуть виникнути проблеми із соцвиплатами — в уряді назвали причину

Людина рахує гривні. Фото: Новини.LIVE

У другому кварталі 2026 року в Україні можуть виникнути проблеми з покриттям соціальних видатків. Врятувати ситуацію може лише репараційний кредит.

Про це повідомила народна депутатка, голова підкомітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чому соцвиплати опинилися під загрозою

За словами парламентарки, дефіцит у бюджеті-2026 становить $44,5 млрд, зокрема джерела фінансування $18 млрд поки не визначені, тож Київ веде перемовини з ЄС через репараційний кредит.

"Ми ведемо перемовини на всіх рівнях: на рівнях президента, на рівні уряду, на рівні парламентів. І репараційний кредит на наступний рік — це одна з ключових можливостей покриття дефіциту у вісімнадцять мільярдів, який досі не підтверджений", — зазначила Забуранна.

Проте, додала вона, Бельгія виступає проти використання тіла заморожених російських активів, погоджуючись давати Україні лише відсотки з них. Брюссель хоче, щоб відповідальність була спільною для всіх членів ЄС.

Забуранна наголосила, що, попри труднощі, які постали перед Україною, уряд планує зберегти усі соціальні програми, а також розширити підтримку родин із дітьми, серед яких, зокрема, виплати 50 тис. грн одноразової допомоги при народженні дитини, 7 тис. грн щомісячно до трьох років та додаткова фінансова підтримка для родин, чиї діти йдуть у садок чи ясла.

Скільки українців отримують соцвиплати

За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, загалом налічується близько 15 млн отримувачів соцдопомоги. Однак голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не погоджується з цифрою, озвученою міністром Денисом Улютіним. За розрахунками нардепа, загалом в Україні приблизно 8 млн осіб, яким виплачують кошти від держави.

"Можливо, він порахував і пенсіонерів, але якщо брати лише внутрішньо переміщених осіб і субсидії по максимуму, буде 3 з лишком мільйони. Якщо рахувати й малозабезпечені сім'ї, все одно виходить плюс-мінус 8 млн отримувачів", — пояснив він в інтерв’ю Новини.LIVE.

Гетманцев зауважив, що пенсійне забезпечення не можна вважати пільгою чи соціальною виплатою, навіть якщо йдеться про солідарну систему. Адже соцпідтримка — це кошти, які базуються на актуальних потребах громадян, а пенсія — на їх внесках та офіційній зайнятості.

Раніше ми розповідали, що в Україні готують масштабну реформу у системі соціальної підтримки громадян.

Також дізнавайтеся, як отримати базову соціальну допомогу у 4 500 грн.