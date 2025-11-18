Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У Раді повідомили про дефіцит бюджету — що буде із соцвиплатами

У Раді повідомили про дефіцит бюджету — що буде із соцвиплатами

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 17:35
Оновлено: 18:07
В Україні можуть виникнути проблеми із соцвиплатами — в уряді назвали причину
Людина рахує гривні. Фото: Новини.LIVE

У другому кварталі 2026 року в Україні можуть виникнути проблеми з покриттям соціальних видатків. Врятувати ситуацію може лише репараційний кредит.

Про це повідомила народна депутатка, голова підкомітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому соцвиплати опинилися під загрозою

За словами парламентарки, дефіцит у бюджеті-2026 становить $44,5 млрд, зокрема джерела фінансування $18 млрд поки не визначені, тож Київ веде перемовини з ЄС через репараційний кредит.

"Ми ведемо перемовини на всіх рівнях: на рівнях президента, на рівні уряду, на рівні парламентів. І репараційний кредит на наступний рік — це одна з ключових можливостей покриття дефіциту у вісімнадцять мільярдів, який досі не підтверджений", — зазначила Забуранна.

Проте, додала вона, Бельгія виступає проти використання тіла заморожених російських активів, погоджуючись давати Україні лише відсотки з них. Брюссель хоче, щоб відповідальність була спільною для всіх членів ЄС.

Забуранна наголосила, що, попри труднощі, які постали перед Україною, уряд планує зберегти усі соціальні програми, а також розширити підтримку родин із дітьми, серед яких, зокрема, виплати 50 тис. грн одноразової допомоги при народженні дитини, 7 тис. грн щомісячно до трьох років та додаткова фінансова підтримка для родин, чиї діти йдуть у садок чи ясла.

Скільки українців отримують соцвиплати

За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, загалом налічується близько 15 млн отримувачів соцдопомоги. Однак голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не погоджується з цифрою, озвученою міністром Денисом Улютіним. За розрахунками нардепа, загалом в Україні приблизно 8 млн осіб, яким виплачують кошти від держави.

"Можливо, він порахував і пенсіонерів, але якщо брати лише внутрішньо переміщених осіб і субсидії по максимуму, буде 3 з лишком мільйони. Якщо рахувати й малозабезпечені сім'ї, все одно виходить плюс-мінус 8 млн отримувачів", — пояснив він в інтерв’ю Новини.LIVE.

Гетманцев зауважив, що пенсійне забезпечення не можна вважати пільгою чи соціальною виплатою, навіть якщо йдеться про солідарну систему. Адже соцпідтримка — це кошти, які базуються на актуальних потребах громадян, а пенсія — на їх внесках та офіційній зайнятості.

Раніше ми розповідали, що в Україні готують масштабну реформу у системі соціальної підтримки громадян.

Також дізнавайтеся, як отримати базову соціальну допомогу у 4 500 грн.

виплати уряд соцвиплати дефіцит соціальна допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації