В Украине могут возникнуть проблемы с соцвыплатами — в правительстве назвали причину

Во втором квартале 2026 года в Украине могут возникнуть проблемы с покрытием социальных расходов. Спасти ситуацию может только репарационный кредит.

Об этом сообщила народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Леся Забуранная в эфире Вечір.LIVE.

Почему соцвыплаты оказались под угрозой

По словам парламентария, дефицит в бюджете-2026 составляет $44,5 млрд, в частности источники финансирования $18 млрд пока не определены, поэтому Киев ведет переговоры с ЕС по поводу репарационного кредита.

"Мы ведем переговоры на всех уровнях: на уровнях президента, на уровне правительства, на уровне парламентов. И репарационный кредит на следующий год — это одна из ключевых возможностей покрытия дефицита в восемнадцать миллиардов, который до сих пор не подтвержден", — отметила Забуранная.

Однако, добавила она, Бельгия выступает против использования тела замороженных российских активов, соглашаясь давать Украине только проценты с них. Брюссель хочет, чтобы ответственность была общей для всех членов ЕС.

Забуранная подчеркнула, что несмотря на трудности, которые возникли перед Украиной, правительство планирует сохранить все социальные программы, а также расширить поддержку семей с детьми, среди которых, в частности, выплаты 50 тыс. грн единовременного пособия при рождении ребенка, 7 тыс. грн ежемесячно до трех лет и дополнительная финансовая поддержка для семей, чьи дети идут в садик или ясли.

Сколько украинцев получают соцвыплаты

По данным Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, всего насчитывается около 15 млн получателей соцпомощи. Однако председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не согласен цифрой, озвученной министром Денисом Улютиным. По расчетам нардепа, всего в Украине примерно 8 млн человек, которым выплачивают средства от государства.

"Возможно, он посчитал и пенсионеров, но если брать только внутренне перемещенных лиц и субсидии по максимуму, будет 3 с лишним миллиона. Если считать и малообеспеченные семьи, все равно получается плюс-минус 8 млн получателей", — пояснил он в интервью Новини.LIVE.

Гетманцев отметил, что пенсионное обеспечение нельзя считать льготой или социальной выплатой, даже если речь идет о солидарной системе. Ведь соцподдержка — это средства, которые базируются на актуальных потребностях граждан, а пенсия — на их взносах и официальной занятости.

