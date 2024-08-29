Підвищення податків — фінансовий комітет Ради підтримав оновлену версію законопроєкту

Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН

Фінансовий комітет Верховної Ради України у четвер, 29 серпня, підтримав обмежений пакет підвищення податків, запропонований урядовим законопроєктом № 11416. Чинна редакція цього законопроєкту пропонує значно менші зміни у податковій сфері, ніж ті, які раніше пропонував Кабінет Міністрів у липні.

Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

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Що передбачає оновлений законопроєкт

В актуальній редакції законопроєкту № 11416 передбачено:

Підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

з 1,5% до 5%; Збільшення податків для ФОП першої та другої груп;

першої та другої груп; Введення авансових внесків на АЗС ;

; 1% податку для всіх форм ФОП третьої групи;

для всіх форм ФОП третьої групи; 25% податку на прибуток для фінансових установ;

для фінансових установ; Помісячна звітність ПДФО (ймовірно, для створення механізму економічного бронювання).

За словами нардепа, тривала запекла дискусія щодо можливого скасування норми про 50% податок на "банки". Депутати підтримали це рішення. Водночас "проти" виступили Національний банк України, Міністерство фінансів та Міжнародний валютний фонд, які висловили рішучий протест. Вони вказують, що така норма вимагатиме докапіталізації банків і ускладнить залучення 385 млрд грн на ринку до кінця року.

"До цього питання нардепи повернуться у другому читанні", — зазначив Железняк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, робоча група, яка займається розглядом законопроєкту уряду щодо збільшення податків, ухвалила рішення про підвищення військового збору для українців з 1,5% до 5%. Крім того, для фізичних осіб-підприємців (ФОП) третьої групи планується введення збору у розмірі 1%.

Ми також писали, що директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі День.LIVE заявив, що в Україні поступово збільшуватимуться ставки акцизного податку. Однак у вересні ціни на бензин та дизель залишаться ще на теперішньому рівні.