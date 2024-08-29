Повышение налогов — финансовый комитет Рады поддержал обновленную версию законопроекта

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: УНІАН

Финансовый комитет Верховной Рады Украины в четверг, 29 августа, поддержал ограниченный пакет повышения налогов, предложенный правительственным законопроектом № 11416. Действующая редакция этого законопроекта предлагает значительно меньшие изменения в налоговой сфере, чем те, которые ранее предлагал Кабинет Министров в июле.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

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В актуальной редакции законопроекта № 11416 предусмотрено:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

с 1,5% до 5%; Увеличение налогов для ФЛП первой и второй групп;

первой и второй групп; Введение авансовых взносов на АЗС ;

; 1% налога для всех форм ФЛП третьей группы;

для всех форм ФЛП третьей группы; 25% налога на прибыль для финансовых учреждений;

для финансовых учреждений; Помесячная отчетность НДФЛ (вероятно для создания механизма экономического бронирования).

По словам нардепа, продолжалась ожесточенная дискуссия о возможной отмене нормы о 50% налоге на "банки". Депутаты поддержали это решение. В то же время "против" выступили Национальный банк Украины, Министерство финансов и Международный валютный фонд, выразившие решительный протест. Они указывают, что такая норма потребует докапитализации банков и усложнит привлечение 385 млрд грн на рынке до конца года.

"К этому вопросу нардепы вернутся во втором чтении", — отметил Железняк.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, рабочая группа, занимающаяся рассмотрением законопроекта правительства об увеличении налогов, приняла решение о повышении военного сбора для украинцев с 1,5% до 5%. Кроме того, для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) третьей группы планируется введение сбора в размере 1%.

Мы также писали, что директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире День.LIVE заявил, что в Украине будут постепенно увеличиваться ставки акцизного налога. Однако в сентябре цены на бензин и дизель останутся еще на нынешнем уровне.