Зарплати українців у Польщі — як заробляють громадяни та що змінилося у 2025 році

У Польщі зростає рівень життя українців — що змінилося
Українці, які поїхали до Польщі з початком повномасштабної війни з РФ, усе краще інтегруються до життя у сусідній країні. Так, їхні зарплати більшають, а паралельно з цим скорочуються їхні грошові перекази додому.
Про це йдеться на сайті компанії Gremi Personal.
Як живуть українці в Польщі
Автори публікації посилаються на нещодавнє дослідження, яке проводив Народний банк Польщі. Його результати свідчать, що українці успішно звикають до життя за кордоном, ба більше — економічне становище людей покращується.
Наприклад, середня зарплата українців зростає, майже як і польська економіка. Найвищі доходи традиційно фіксуються у сферах:
- IT;
- будівництва
- транспорту.
Як заробляють біженці з України в Польщі
У 2025 році більшості українцям вдається жити на гроші, які вони заробили у Польщі: довоєнні мігранти мають роботу, яка забезпечує 92% їхнього доходу, а в біженців — 78%. Водночас у NBP фіксують, що громадяни України рідше надсилають гроші додому. Причина — більшу частину грошей мігранти витрачають саме в Польщі.
Та попри те, що усе більше людей знайшли стабільну роботу, майже 36% біженців працюють поза своєю основною кваліфікацією.
Соціальна сфера
Зміни відбуваються і в соціальній сфері. Переважна більшість українців (81%) знайшли собі житло самостійно (72% винаймають, а 9% стають повноцінними власниками житла). У колективних центрах залишаються переважно люди старші 45 років.
Один із найважливіших показників успішної інтеграції —плани на довгострокове проживання. Так, понад у 50% мігрантів є плани назавжди залишитися у Польщі. Щодо біженців, то серед них про це задумується 24% людей.
Раніше ми розповідали, що у Польщі відбудуться зміни з банківськими платежами. Так, з першого дня 2026 року податківцям надходитимуть детальні дані про карткові перекази деяких клієнтів банків. Також ми писали, що громадяни України вже не можуть залишатися у пунктах тимчасового проживання в Польщі безкоштовно. Тепер людям треба самим шукати та винаймати житло.
