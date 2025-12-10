Зарплати українців у Польщі — як заробляють громадяни та що змінилося у 2025 році

Біженці на кордоні з Польщею. Фото: Новини.LIVE

Українці, які поїхали до Польщі з початком повномасштабної війни з РФ, усе краще інтегруються до життя у сусідній країні. Так, їхні зарплати більшають, а паралельно з цим скорочуються їхні грошові перекази додому.

Про це йдеться на сайті компанії Gremi Personal.

Як живуть українці в Польщі

Автори публікації посилаються на нещодавнє дослідження, яке проводив Народний банк Польщі. Його результати свідчать, що українці успішно звикають до життя за кордоном, ба більше — економічне становище людей покращується.

Наприклад, середня зарплата українців зростає, майже як і польська економіка. Найвищі доходи традиційно фіксуються у сферах:

IT;

будівництва

транспорту.

Як заробляють біженці з України в Польщі

У 2025 році більшості українцям вдається жити на гроші, які вони заробили у Польщі: довоєнні мігранти мають роботу, яка забезпечує 92% їхнього доходу, а в біженців — 78%. Водночас у NBP фіксують, що громадяни України рідше надсилають гроші додому. Причина — більшу частину грошей мігранти витрачають саме в Польщі.

Та попри те, що усе більше людей знайшли стабільну роботу, майже 36% біженців працюють поза своєю основною кваліфікацією.

Соціальна сфера

Зміни відбуваються і в соціальній сфері. Переважна більшість українців (81%) знайшли собі житло самостійно (72% винаймають, а 9% стають повноцінними власниками житла). У колективних центрах залишаються переважно люди старші 45 років.

Один із найважливіших показників успішної інтеграції —плани на довгострокове проживання. Так, понад у 50% мігрантів є плани назавжди залишитися у Польщі. Щодо біженців, то серед них про це задумується 24% людей.

Раніше ми розповідали, що у Польщі відбудуться зміни з банківськими платежами. Так, з першого дня 2026 року податківцям надходитимуть детальні дані про карткові перекази деяких клієнтів банків. Також ми писали, що громадяни України вже не можуть залишатися у пунктах тимчасового проживання в Польщі безкоштовно. Тепер людям треба самим шукати та винаймати житло.