Зарплаты украинцев в Польше — как зарабатывают граждане и что изменилось в 2025 году

Беженцы на границе с Польшей. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые уехали в Польшу с началом полномасштабной войны с РФ, все лучше интегрируются к жизни в соседней стране. Так, их зарплаты увеличиваются, а параллельно с этим сокращаются их денежные переводы домой.

Об этом говорится на сайте компании Gremi Personal.

Реклама

Читайте также:

Как живут украинцы в Польше

Авторы публикации ссылаются на недавнее исследование, которое проводил Народный банк Польши. Его результаты свидетельствуют, что украинцы успешно привыкают к жизни за рубежом, более того — экономическое положение людей улучшается.

Например, средняя зарплата украинцев растет, почти как и польская экономика. Самые высокие доходы традиционно фиксируются в сферах:

IT;

строительства;

транспорта.

Как зарабатывают беженцы из Украины в Польше

В 2025 году большинству украинцев удается жить на деньги, которые они заработали в Польше: довоенные мигранты имеют работу, которая обеспечивает 92% их дохода, а у беженцев — 78%. В то же время в NBP фиксируют, что граждане Украины реже присылают деньги домой. Причина — большую часть денег мигранты тратят именно в Польше.

И несмотря на то, что все больше людей нашли стабильную работу, почти 36% беженцев работают вне своей основной квалификации.

Социальная сфера

Изменения происходят и в социальной сфере. Подавляющее большинство украинцев (81%) нашли себе жилье самостоятельно (72% снимают, а 9% становятся полноценными владельцами жилья). В коллективных центрах остаются преимущественно люди старше 45 лет.

Один из важнейших показателей успешной интеграции — планы на долгосрочное проживание. Так, более чем у 50% мигрантов есть планы навсегда остаться в Польше. Что касается беженцев, то среди них об этом задумывается 24% людей.

Ранее мы рассказывали, что в Польше произойдут изменения с банковскими платежами. Так, с первого дня 2026 года налоговикам будут поступать подробные данные о карточных переводах некоторых клиентов банков. Также мы писали, что граждане Украины уже не могут оставаться в пунктах временного проживания в Польше бесплатно. Теперь людям надо самим искать и снимать жилье.