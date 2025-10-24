Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси У Польщі введуть нові правила щодо трудового стажу — деталі

У Польщі введуть нові правила щодо трудового стажу — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 15:45
Оновлено: 16:02
У Польщі змінили умови обчислення трудового стажу — що треба знати українцям
Працівники на заводі у Польщі. Фото ілюстративне: Freepik

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав закон про зміни у нарахуванні трудового стажу. Документ передбачає, що стаж роботи включатиме періоди ведення бізнесу та роботи за договорами доручення.

Про це повідомило Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі.

Реклама
Читайте також:

Відповідно до нового закону, з 1 січня 2026 року періоди ведення бізнесу та роботи за договорами доручення у Польщі будуть зараховуватися до трудового стажу. Це включає періоди попередніх років.

"Мало хто насправді має можливість обирати форму договору, за яким виконується їхня робота. Договір доручення — це також робота. Індивідуальне підприємництво — це робота. І вони заслуговують на визнання. Тому необхідно внести зміни до Трудового кодексу, щоб зрівняти доступ до певних пільг для працівників та посад, що вимагають підтвердженого професійного досвіду", — сказала Агнешка Дзем’янович-Бонк, міністерка праці, у Сеймі у вересні цього року.

Що зміниться для працівників у Польщі

З 1 січня 2026 року стаж роботи включатиме періоди ведення бізнесу та роботи за договорами доручення. Зокрема, це:

  • періоди ведення несільськогосподарської діяльності та співпраця з особою, яка здійснює таку діяльність;
  • період призупинення підприємницької діяльності особою, яка здійснює несільськогосподарську діяльність, з метою особистого догляду за дитиною;
  • період виконання договору доручення, надання послуг та агентських договорів;
  • період перебування у сільськогосподарському виробничому кооперативі;
  • документально підтверджений період оплачуваної роботи за кордоном (крім офіційного працевлаштування).

Крім того, працівники, які раніше працювали за договором доручення або керували підприємницькою діяльністю, отримають нові виплати в результаті включення цих періодів до їхнього трудового стажу.

Як підтвердити стаж роботи у Польщі

Довідку, що підтверджує періоди, вказані у новому законі, видаватиме Установа соціального страхування (ZUS). Якщо з якоїсь причини ZUS не може видати таку довідку (наприклад, через те, що період працевлаштування був давно), працівник зможе підтвердити стаж роботи власними документами.

Раніше ми розповідали, як українці можуть набути громадянство Польщі або Німеччини. 

Також дізнавайтеся, що буде з виплатами та житлом для українців у Польщі з 1 листопада.

Польща закон робота українці в Польщі трудовий стаж
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації