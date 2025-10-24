У Польщі змінили умови обчислення трудового стажу — що треба знати українцям

Працівники на заводі у Польщі. Фото ілюстративне: Freepik

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав закон про зміни у нарахуванні трудового стажу. Документ передбачає, що стаж роботи включатиме періоди ведення бізнесу та роботи за договорами доручення.

Про це повідомило Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі.

Відповідно до нового закону, з 1 січня 2026 року періоди ведення бізнесу та роботи за договорами доручення у Польщі будуть зараховуватися до трудового стажу. Це включає періоди попередніх років.

"Мало хто насправді має можливість обирати форму договору, за яким виконується їхня робота. Договір доручення — це також робота. Індивідуальне підприємництво — це робота. І вони заслуговують на визнання. Тому необхідно внести зміни до Трудового кодексу, щоб зрівняти доступ до певних пільг для працівників та посад, що вимагають підтвердженого професійного досвіду", — сказала Агнешка Дзем’янович-Бонк, міністерка праці, у Сеймі у вересні цього року.

Що зміниться для працівників у Польщі

З 1 січня 2026 року стаж роботи включатиме періоди ведення бізнесу та роботи за договорами доручення. Зокрема, це:

періоди ведення несільськогосподарської діяльності та співпраця з особою, яка здійснює таку діяльність;

період призупинення підприємницької діяльності особою, яка здійснює несільськогосподарську діяльність, з метою особистого догляду за дитиною;

період виконання договору доручення, надання послуг та агентських договорів;

період перебування у сільськогосподарському виробничому кооперативі;

документально підтверджений період оплачуваної роботи за кордоном (крім офіційного працевлаштування).

Крім того, працівники, які раніше працювали за договором доручення або керували підприємницькою діяльністю, отримають нові виплати в результаті включення цих періодів до їхнього трудового стажу.

Як підтвердити стаж роботи у Польщі

Довідку, що підтверджує періоди, вказані у новому законі, видаватиме Установа соціального страхування (ZUS). Якщо з якоїсь причини ZUS не може видати таку довідку (наприклад, через те, що період працевлаштування був давно), працівник зможе підтвердити стаж роботи власними документами.

