В Польше изменили условия исчисления трудового стажа — что надо знать украинцам

В Польше введут новые правила о трудовом стаже — детали
Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон об изменениях в начислении трудового стажа. Документ предусматривает, что стаж работы будет включать периоды ведения бизнеса и работы по договорам поручения.
Об этом сообщило Министерство семьи, труда и социальной политики Польши.
Согласно новому закону, с 1 января 2026 года периоды ведения бизнеса и работы по договорам поручения в Польше будут засчитываться в трудовой стаж. Это включает периоды предыдущих лет.
"Мало кто на самом деле имеет возможность выбирать форму договора, по которому выполняется их работа. Договор поручения — это также работа. Индивидуальное предпринимательство — это работа. И они заслуживают признания. Поэтому необходимо внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы уравнять доступ к определенным льготам для работников и должностей, требующих подтвержденного профессионального опыта", — сказала Агнешка Дземьянович-Бонк, министр труда, в Сейме в сентябре этого года.
Что изменится для работников в Польше
С 1 января 2026 года стаж работы будет включать периоды ведения бизнеса и работы по договорам поручения. В частности, это:
- периоды ведения несельскохозяйственной деятельности и сотрудничество с лицом, осуществляющим такую деятельность;
- период приостановления предпринимательской деятельности лицом, осуществляющим несельскохозяйственную деятельность, с целью личного ухода за ребенком;
- период выполнения договора поручения, предоставления услуг и агентских договоров;
- период пребывания в сельскохозяйственном производственном кооперативе;
- документально подтвержденный период оплачиваемой работы за рубежом (кроме официального трудоустройства).
Кроме того, работники, которые ранее работали по договору поручения или руководили предпринимательской деятельностью, получат новые выплаты в результате включения этих периодов в их трудовой стаж.
Как подтвердить стаж работы в Польше
Справку, подтверждающую периоды, указанные в новом законе, будет выдавать Учреждение социального страхования (ZUS). Если по какой-то причине ZUS не может выдать такую справку (например, из-за того, что период трудоустройства был давно), работник сможет подтвердить стаж работы собственными документами.
