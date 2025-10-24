В Польше изменили условия исчисления трудового стажа — что надо знать украинцам

Работники на заводе в Польше. Фото иллюстративное: Freepik

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон об изменениях в начислении трудового стажа. Документ предусматривает, что стаж работы будет включать периоды ведения бизнеса и работы по договорам поручения.

Об этом сообщило Министерство семьи, труда и социальной политики Польши.

Реклама

Читайте также:

Согласно новому закону, с 1 января 2026 года периоды ведения бизнеса и работы по договорам поручения в Польше будут засчитываться в трудовой стаж. Это включает периоды предыдущих лет.

"Мало кто на самом деле имеет возможность выбирать форму договора, по которому выполняется их работа. Договор поручения — это также работа. Индивидуальное предпринимательство — это работа. И они заслуживают признания. Поэтому необходимо внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы уравнять доступ к определенным льготам для работников и должностей, требующих подтвержденного профессионального опыта", — сказала Агнешка Дземьянович-Бонк, министр труда, в Сейме в сентябре этого года.

Что изменится для работников в Польше

С 1 января 2026 года стаж работы будет включать периоды ведения бизнеса и работы по договорам поручения. В частности, это:

периоды ведения несельскохозяйственной деятельности и сотрудничество с лицом, осуществляющим такую деятельность;

период приостановления предпринимательской деятельности лицом, осуществляющим несельскохозяйственную деятельность, с целью личного ухода за ребенком;

период выполнения договора поручения, предоставления услуг и агентских договоров;

период пребывания в сельскохозяйственном производственном кооперативе;

документально подтвержденный период оплачиваемой работы за рубежом (кроме официального трудоустройства).

Кроме того, работники, которые ранее работали по договору поручения или руководили предпринимательской деятельностью, получат новые выплаты в результате включения этих периодов в их трудовой стаж.

Как подтвердить стаж работы в Польше

Справку, подтверждающую периоды, указанные в новом законе, будет выдавать Учреждение социального страхования (ZUS). Если по какой-то причине ZUS не может выдать такую справку (например, из-за того, что период трудоустройства был давно), работник сможет подтвердить стаж работы собственными документами.

Ранее мы рассказывали, как украинцы могут приобрести гражданство Польши или Германии.

Также узнавайте, что будет с выплатами и жильем для украинцев в Польше с 1 ноября.