В Польше введут новые правила о трудовом стаже — детали

В Польше введут новые правила о трудовом стаже — детали

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 15:45
обновлено: 16:02
В Польше изменили условия исчисления трудового стажа — что надо знать украинцам
Работники на заводе в Польше. Фото иллюстративное: Freepik

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон об изменениях в начислении трудового стажа. Документ предусматривает, что стаж работы будет включать периоды ведения бизнеса и работы по договорам поручения.

Об этом сообщило Министерство семьи, труда и социальной политики Польши.

Читайте также:

Согласно новому закону, с 1 января 2026 года периоды ведения бизнеса и работы по договорам поручения в Польше будут засчитываться в трудовой стаж. Это включает периоды предыдущих лет.

"Мало кто на самом деле имеет возможность выбирать форму договора, по которому выполняется их работа. Договор поручения  это также работа. Индивидуальное предпринимательство  это работа. И они заслуживают признания. Поэтому необходимо внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы уравнять доступ к определенным льготам для работников и должностей, требующих подтвержденного профессионального опыта", — сказала Агнешка Дземьянович-Бонк, министр труда, в Сейме в сентябре этого года.

Что изменится для работников в Польше

С 1 января 2026 года стаж работы будет включать периоды ведения бизнеса и работы по договорам поручения. В частности, это:

  • периоды ведения несельскохозяйственной деятельности и сотрудничество с лицом, осуществляющим такую деятельность;
  • период приостановления предпринимательской деятельности лицом, осуществляющим несельскохозяйственную деятельность, с целью личного ухода за ребенком;
  • период выполнения договора поручения, предоставления услуг и агентских договоров;
  • период пребывания в сельскохозяйственном производственном кооперативе;
  • документально подтвержденный период оплачиваемой работы за рубежом (кроме официального трудоустройства).

Кроме того, работники, которые ранее работали по договору поручения или руководили предпринимательской деятельностью, получат новые выплаты в результате включения этих периодов в их трудовой стаж.

Как подтвердить стаж работы в Польше

Справку, подтверждающую периоды, указанные в новом законе, будет выдавать Учреждение социального страхования (ZUS). Если по какой-то причине ZUS не может выдать такую справку (например, из-за того, что период трудоустройства был давно), работник сможет подтвердить стаж работы собственными документами.

Ранее мы рассказывали, как украинцы могут приобрести гражданство Польши или Германии.

Также узнавайте, что будет с выплатами и жильем для украинцев в Польше с 1 ноября.

Польша закон работа украинцы в Польше трудовой стаж
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
