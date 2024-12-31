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В НКРЭКУ ответили, вырастут ли тарифы на газ для населения

31 декабря 2024 19:08
Ольга Антоновская - редактор
Тарифы на газ — в НКРЭКУ ответили, вырастет ли цена для украинцев
Деньги в руках на фоне газовой плиты. Фото: РБК-Украина
Ольга Антоновская - редактор

Ряд СМИ сегодня распространили информацию о том, что в Украине могут вырасти тарифы на газ для населения. Эта информация неправдива, поскольку никаких изменений тарифов не предвидится.

Об этом сообщила НКРЭКУ во вторник, 31 декабря.

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Как отметили в НКРЭКУ, нынешний тариф на газ для населения остается неизменным. Решение об утверждении новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей. 

"30 декабря 2024 года НКРЭКУ приняла новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), они рассчитаны для точек входа и выхода на регуляторный период 2025–2029 годов", — говорится в сообщении.

Вырастет ли цена на газ
Сообщение НКРЭКУ о тарифе на газ. Фото: скриншот

Эти тарифы, как пояснили в НКРЭКУ, учитывают прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Это произойдет с 1 января 2025 года.

"Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не меняются, они зафиксированы на весь отопительный сезон", — отметил Председатель НКРЭКУ Юрий Власенко.

Также неизменной остается стоимость распределения газа.  Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, который действует с 2022 года, остается в силе. Соответственно, стоимость горячей воды и отопления не изменится.

Напомним, с 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза. Причиной этого является прекращение транзита российского газа через Украину.

Страны Европейского Союза уже подготовились к тому, что Украина прекратит транспортировку российского газа. "Голубое топливо" будут поставлять имеющейся инфраструктурой из других стран и альтернативными путями.

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