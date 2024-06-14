Німеччина намагається скасувати чи пом'якшити мита ЄС на китайські електромобілі

Виробництво електромобілів у КНР. Фото: volkswagen-newsroom.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Влада Німеччини хоче запобігти набранню чинності нових мит Євросоюзу на китайські електромобілі або хоча б пом'якшити їх. Вони можуть вдарити по автомобільній промисловості країни.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, уряд канцлера Олафа Шольца раніше попереджав, що мита можуть завдати шкоди світовій торгівлі. Там наголосили на перспективах проведення переговорів ЄС з Пекіном про "полюбовне" розв'язання цього питання. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек наступного тижня вирушить до Китаю в рамках зусиль щодо пошуку рішення..

Європейська автомобільна промисловість й раніше застерігала від запровадження додаткових мит на китайські електромобілі. При цьому німецькі автовиробники найбільш вразливі до будь-яких зустрічних дій КНР. Майже третина їх продажів у 2023 році припала на Китай.

"На наш погляд, було б дуже бажано, якби ми змогли досягти мирного рішення. Нам не потрібні додаткові торгові бар'єри, нам потрібно полегшити глобальну торгівлю. Однак водночас вона має стати справедливою. Щодо цього Комісія ЄС та китайська сторона повинні тепер обговорити це один з одним. Ми також закликаємо всіх, хто має взяти участь у цих переговорах, зробити це", — заявив представник Шольца.

На знак подальшої ескалації китайські фірми тепер офіційно подали заявку на антидемпінгове розслідування імпорту свинини з ЄС.

Нагадаємо, ЄС впровадив додаткові мита на електромобілі з Китаю. Рішення ЄС було ухвалено менш ніж через місяць після того, як Вашингтон оголосив про плани збільшити мита на китайські електромобілі у чотири рази до 100%.

Також ми писали, що у травні 2024 року попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин становила лише 16%, що менше, ніж 23% попереднього року. За травень цьогоріч український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.