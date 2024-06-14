Германия пытается отменить или смягчить пошлины ЕС на китайские электромобили

Производство электромобилей в Китае. Фото: volkswagen-newsroom.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Власти Германии хотят предотвратить вступление в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или хотя бы смягчить их. Они могут ударить по автомобильной индустрии страны.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, правительство канцлера Олафа Шольца ранее предупреждало, что пошлины могут нанести ущерб мировой торговле. Там отметили перспективы проведения переговоров ЕС с Пекином о "полюбовном" решении этого вопроса. Министр экономики Германии Роберт Хабек на следующей неделе отправится в Китай в рамках усилий по поиску решения.

Европейская автомобильная промышленность и ранее предостерегала от введения дополнительных пошлин на китайские электромобили. При этом немецкие автопроизводители наиболее уязвимы к любым встречным действиям КНР. Почти треть продаж в 2023 году пришлась на Китай.

"На наш взгляд, было бы очень желательно, если бы мы смогли достичь мирного решения. Нам не нужны дополнительные торговые барьеры, нам нужно облегчить глобальную торговлю. Однако в то же время она должна стать справедливой. В связи с этим Комиссия ЕС и китайская сторона должны теперь обсудить это друг с другом. Мы также призываем всех, кто должен принять участие в этих переговорах, сделать это", — заявил представитель Шольца.

В знак дальнейшей эскалации китайские фирмы теперь официально подали заявку на антидемпинговое расследование импорта свинины из ЕС.

Напомним, ЕС внедрил дополнительные пошлины на электромобили из Китая. Решение ЕС было принято менее чем через месяц после того, как Вашингтон объявил о планах увеличить пошлины на китайские электромобили в четыре раза до 100%.

Также мы писали, что в мае 2024 года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин составляла лишь 16%, что меньше 23% предыдущего года. За май этого года украинский автопарк пополнился 4113 автомобилями на аккумуляторных батареях.