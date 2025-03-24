Скільки зовнішньої фіндопомоги отримала Україна - в НБУ відповіли

Василь Фурман. Фото: uatv.ua

Україна регулярно отримує допомогу від партнерів. За час війни було передано близько 120 мільярдів доларів.

Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман у ефірі програми День.LIVE.

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За його словами, половина державного бюджету країни формується за рахунок міжнародної підтримки, а друга половина — завдяки податковим надходженням від громадян та бізнесу.

Найбільші обсяги допомоги надали Європейський Союз та США. ЄС виділив близько 47 мільярдів доларів, а США — близько 32 мільярдів доларів. Істотний внесок зробив і Міжнародний валютний фонд, надавши понад 12 мільярдів доларів.

Фурман підкреслив, що податкові надходження від українців та бізнесу насамперед спрямовуються на фінансування армії та військово-промислового комплексу. Натомість міжнародна допомога покриває інші державні витрати.

Раніше зазначалося, що на саміті лідерів ЄС у Брюсселі для України можуть ухвалити пакет допомоги на 40 млрд євро.

Також журналісти Politico повідомили, що деякі країни Європейського Союзу наполягають на пришвидшенні вступу України.