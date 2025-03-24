Скільки зовнішньої фіндопомоги отримала Україна - в НБУ відповіли

У НБУ розповіли, скільки зовнішньої фіндопомоги отримала Україна
Україна регулярно отримує допомогу від партнерів. За час війни було передано близько 120 мільярдів доларів.
Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман у ефірі програми День.LIVE.
Україна отримала міжнародну фінансову допомогу на 120 мільярдів доларів
За його словами, половина державного бюджету країни формується за рахунок міжнародної підтримки, а друга половина — завдяки податковим надходженням від громадян та бізнесу.
Найбільші обсяги допомоги надали Європейський Союз та США. ЄС виділив близько 47 мільярдів доларів, а США — близько 32 мільярдів доларів. Істотний внесок зробив і Міжнародний валютний фонд, надавши понад 12 мільярдів доларів.
Фурман підкреслив, що податкові надходження від українців та бізнесу насамперед спрямовуються на фінансування армії та військово-промислового комплексу. Натомість міжнародна допомога покриває інші державні витрати.
Раніше зазначалося, що на саміті лідерів ЄС у Брюсселі для України можуть ухвалити пакет допомоги на 40 млрд євро.
Також журналісти Politico повідомили, що деякі країни Європейського Союзу наполягають на пришвидшенні вступу України.
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