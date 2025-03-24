Сколько внешней финпомощи получила Украина — в НБУ ответили

В НБУ рассказали, сколько внешней финпомощи получила Украина
Украина регулярно получает помощь от партнеров. За время войны было передано около 120 миллиардов долларов.
Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире программы День.LIVE.
Украина получила международную финансовую помощь на 120 миллиардов долларов
По его словам, половина государственного бюджета страны формируется за счет международной поддержки, а вторая половина — благодаря налоговым поступлениям от граждан и бизнеса.
Наибольшие объемы помощи предоставили Европейский Союз и США. ЕС выделил около 47 миллиардов долларов, а США — около 32 миллиардов долларов. Существенный вклад сделал и Международный валютный фонд, предоставив более 12 миллиардов долларов.
Фурман подчеркнул, что налоговые поступления от украинцев и бизнеса прежде всего направляются на финансирование армии и военно-промышленного комплекса. Зато международная помощь покрывает другие государственные расходы.
Ранее отмечалось, что на саммите лидеров ЕС в Брюсселе для Украины могут принять пакет помощи на 40 млрд евро.
Также журналисты Politico сообщили, что некоторые страны Европейского Союза настаивают на ускорении вступления Украины.
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