Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В НБУ рассказали, сколько внешней финпомощи получила Украина arrow

В НБУ рассказали, сколько внешней финпомощи получила Украина

24 марта 2025 21:22
Анастасия Писаненко - редактор
Сколько внешней финпомощи получила Украина — в НБУ ответили
Василий Фурман. Фото: uatv.ua
Анастасия Писаненко - редактор

Украина регулярно получает помощь от партнеров. За время войны было передано около 120 миллиардов долларов.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире программы День.LIVE.

Читайте также:

Украина получила международную финансовую помощь на 120 миллиардов долларов

По его словам, половина государственного бюджета страны формируется за счет международной поддержки, а вторая половина — благодаря налоговым поступлениям от граждан и бизнеса.

Наибольшие объемы помощи предоставили Европейский Союз и США. ЕС выделил около 47 миллиардов долларов, а США — около 32 миллиардов долларов. Существенный вклад сделал и Международный валютный фонд, предоставив более 12 миллиардов долларов.

Фурман подчеркнул, что налоговые поступления от украинцев и бизнеса прежде всего направляются на финансирование армии и военно-промышленного комплекса. Зато международная помощь покрывает другие государственные расходы.

Ранее отмечалось, что на саммите лидеров ЕС в Брюсселе для Украины могут принять пакет помощи на 40 млрд евро.

Также журналисты Politico сообщили, что некоторые страны Европейского Союза настаивают на ускорении вступления Украины.

НБУ финансовая помощь военная помощь деньги бизнес
Реклама
Реклама
Реклама