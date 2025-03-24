Сколько внешней финпомощи получила Украина — в НБУ ответили

Василий Фурман. Фото: uatv.ua

Украина регулярно получает помощь от партнеров. За время войны было передано около 120 миллиардов долларов.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире программы День.LIVE.

Читайте также:

Украина получила международную финансовую помощь на 120 миллиардов долларов

По его словам, половина государственного бюджета страны формируется за счет международной поддержки, а вторая половина — благодаря налоговым поступлениям от граждан и бизнеса.

Наибольшие объемы помощи предоставили Европейский Союз и США. ЕС выделил около 47 миллиардов долларов, а США — около 32 миллиардов долларов. Существенный вклад сделал и Международный валютный фонд, предоставив более 12 миллиардов долларов.

Фурман подчеркнул, что налоговые поступления от украинцев и бизнеса прежде всего направляются на финансирование армии и военно-промышленного комплекса. Зато международная помощь покрывает другие государственные расходы.

Ранее отмечалось, что на саммите лидеров ЕС в Брюсселе для Украины могут принять пакет помощи на 40 млрд евро.

Также журналисты Politico сообщили, что некоторые страны Европейского Союза настаивают на ускорении вступления Украины.