Как изменился валютный рынок во время войны

Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: facebook.com/pyshnyy

Национальный банк Украины сохраняет стабильность курса и переходит в управление гибкостью обменного курса. Это будет способствовать адаптивности экономики и финансовой системы, минимизируя накопление рисков.

Об этом говорится в публикации главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.

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По словам Пышного, даже в период войны ситуация на валютном рынке возвращается к нормальному режиму. Он также сообщил, что после перехода в новый режим валютный рынок начал улучшаться, а его глубина ощутимо увеличилась втрое.

"2024-й будет непростым путешествием для финансового сектора. Бюджет на оборону и сопротивление формирует значительные потребности. Однако наработанный уровень резистентности, я убежден, позволит нам пройти этот вызов достойно и результативно, с сохранением макрофинансовой стабильности", — отметил Андрей Пышный.

Глава НБУ также отметил, что Украине все еще нужно внешнее финансирование и подчеркнул важность обеспечения ритмичной и достаточной международной финансовой поддержки. Выполнение программы с МВФ остается приоритетом. По его словам, общий объем международной финансовой поддержки на 2023 год составляет около 43 миллиардов долларов.

"Вместе с тем будем работать над дальнейшей мобилизацией внутренних ресурсов", — добавил Пышный.

Что еще нужно знать

Напомним, в течение 18-22 декабря Национальный банк Украины активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объемы продаж доллара выросли более чем на 114 млн долларов.

Также мы писали, что на украинском валютном рынке курсовая ситуация в январе 2024 года будет достаточно ожидаемой. Возможны колебания, однако, они будут в пределах допустимых валютных изменений.