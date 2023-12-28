Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке Украины во время войны arrow

В НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке Украины во время войны

28 декабря 2023 13:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как изменился валютный рынок во время войны
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: facebook.com/pyshnyy
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Национальный банк Украины сохраняет стабильность курса и переходит в управление гибкостью обменного курса. Это будет способствовать адаптивности экономики и финансовой системы, минимизируя накопление рисков.

Об этом говорится в публикации главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.

Читайте также:

Подробнее о валютном рынке Украины

По словам Пышного, даже в период войны ситуация на валютном рынке возвращается к нормальному режиму. Он также сообщил, что после перехода в новый режим валютный рынок начал улучшаться, а его глубина ощутимо увеличилась втрое.

"2024-й будет непростым путешествием для финансового сектора. Бюджет на оборону и сопротивление формирует значительные потребности. Однако наработанный уровень резистентности, я убежден, позволит нам пройти этот вызов достойно и результативно, с сохранением макрофинансовой стабильности", — отметил Андрей Пышный.

Глава НБУ также отметил, что Украине все еще нужно внешнее финансирование и подчеркнул важность обеспечения ритмичной и достаточной международной финансовой поддержки. Выполнение программы с МВФ остается приоритетом. По его словам, общий объем международной финансовой поддержки на 2023 год составляет около 43 миллиардов долларов.

"Вместе с тем будем работать над дальнейшей мобилизацией внутренних ресурсов", — добавил Пышный.

Что еще нужно знать

Напомним, в течение 18-22 декабря Национальный банк Украины активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объемы продаж доллара выросли более чем на 114 млн долларов.

Также мы писали, что на украинском валютном рынке курсовая ситуация в январе 2024 года будет достаточно ожидаемой. Возможны колебания, однако, они будут в пределах допустимых валютных изменений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме