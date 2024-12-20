Фурман назвав, скільки міжнародної допомоги отримає Україна наступного року

Член ради НБУ Василь Фурман. Фото: AUB

Член ради Національного банку Василь Фурман назвав, скільки зовнішньої міжнародної фінансової допомоги отримає Україна у 2025 році. За його словами, йдеться про близько 38 мільярдів доларів.

Про це Василь Фурман сказав в ефірі "Ми-Україна" у п'ятницю, 20 грудня.

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"В наступному році ми отримаємо близько 38 млрд доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги", — зазначив Фурман.

За його словами, прогноз Нацбанку щодо зростання економіки — 4,3%. Також там прогнозують, що інфляція почне зменшуватися.

"І на кінець року буде становити близько 7%", — додав Фурман.

Нагадаємо, Національний банк з 21 грудня 2024 року пом'якшить деякі валютні обмеження після введення лімітів на карткові перекази.

Також Нацбанк підвищив облікову ставку на 0,5%, до 13,5% річних, щоб зміцнити валютний ринок та стримати інфляцію.