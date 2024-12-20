Фурман назвал, сколько международной помощи получит Украина в следующем году

Член совета НБУ Василий Фурман. Фото: AUB

Член совета Национального банка Василий Фурман назвал, сколько внешней международной финансовой помощи получит Украина в 2025 году. По его словам, речь идет об около 38 миллиардах долларов.

Об этом Василий Фурман сказал в эфире "Мы-Украина" в пятницу, 20 декабря.

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"В следующем году мы получим около 38 млрд долларов внешней международной финансовой помощи", — отметил Фурман.

По его словам, прогноз Нацбанка по росту экономики — 4,3%. Также там прогнозируют, что инфляция начнет уменьшаться.

"И на конец года будет составлять около 7%", — добавил Фурман.

Напомним, Национальный банк с 21 декабря 2024 года смягчит некоторые валютные ограничения после введения лимитов на карточные переводы.

Также Нацбанк повысил учетную ставку на 0,5% до 13,5% годовых, чтобы укрепить валютный рынок и сдержать инфляцию.