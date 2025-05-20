Повышение тарифов на газ — в Нафтогазе ответили, стоит ли ожидать в 2025 году

Квитанция за ЖКУ, деньги и газовая плита. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году в публичном поле все чаще появляется информация о том, что украинцам пересмотрят некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так, например, некоторые представители власти уже предупреждали население о возможных перебоях в газоснабжении в осенне-зимний период 2025-2026 годов — в частности из-за ограниченности собственного ресурса и угрозы новых атак со стороны РФ на энергетическую инфраструктуру.

В ответ на информационный запрос редакции Новини.LIVE в газоснабжающей компании "Нафтогаз" объяснили, ожидать ли изменений в ценах на газ.

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Тарифы на газ в Украине, как отмечают в Нафтогазе, будут находиться на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года. Так, цена на природный газ в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором его прекратят или отменят, не будет меняться для бытовых потребителей, а также:

для объединений совладельцев многоквартирных домов;

для жилищно-строительных кооперативов.

Ответ Нафтогаза на запрос редакции. Фото: Новини.LIVE

Ответ Нафтогаза на запрос редакции. Фото: Новини.LIVE

Другие уполномоченные совладельцами в соответствии с законодательством лица, которые путем самообеспечения содержат системы автономного теплоснабжения многоквартирного дома, принадлежащих совладельцам на правах общей совместной собственности в многоквартирном доме, в их интересах должны заключить договор о поставках природного газа для работы газовых котельных (крышных, пристроенных и/или таких, которые расположены на придомовых территориях).

Это необходимое условие для того, чтобы совладельцы многоквартирного дома были обеспечены природным газом для производства тепловой энергии для населения после подписания с субъектом рынка природного газа.

Добавим, что подавляющее большинство бытовых потребителей в Украине являются клиентами Нафтогаза. Они платят за "голубое топливо" по 7,96 грн за кубометр. Остальные поставщики предлагают населению различные тарифы.

Ранее сообщалось, что Украина может не успеть накопить достаточных объемов газа к отопительному сезону 2025/2026 годов. Все из-за просчетов на правительственном уровне.

Еще мы рассказывали, что с апреля 2024-го по апрель 2025-го тарифы на ЖКУ в Украине существенно выросли. Подорожание в среднем составило 20,1%.