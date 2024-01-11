Чи будуть труднощі з фінансуванням субсидій та соцвидатків у 2024 році

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У 2024 році не передбачається проблем з фінансуванням субсидій та соціальних видатків, але важливо залишати відкритість до можливих сценаріїв. Не виключено, що можуть виникнути непередбачені обставини.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в етері телемарафону Єдині новини.

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Детальніше про фінансування субсидій у 2024 році

За словами чиновниці, скорочення розміру субсидій на ЖКГ у 2024 році в Україні не передбачається. Вона також заявила, що на 2024 рік навпаки передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті.

"Два роки тому ми не розглядали можливість повномасштабної війни, і тому ми повинні залишатися відкритими до різних сценаріїв. Зараз основним планом є забезпечення достатнього фінансування для соціальної підтримки вчасно, але ми не можемо виключити непередбачені обставини", — зазначила Дарина Марчак.

Заступниця міністра соціальної політики також зазначила, що субсидія реагує на доходи населення і на зміну тарифів. При будь-якій зміні витрат сім'ї на ЖКГ субсидія перераховується для того, щоб адекватно допомагати родині.

"Субсидія найживіший інструмент соціальної підтримки, він дуже жваво реагує на всі зміни показників. Після підвищення соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін щодо тарифів, це може означати, що сім'я має більше доходів. А формула з надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більше ніж 15% доходів витрачалися на комунальні послуги", — сказала Марчак.

Чиновниця додала, що в ситуації, коли соціальні видатки фінансуються за рахунок допомоги міжнародних партнерів, дуже важливо, щоб виплати були максимально адресними і надходили тим людям, які їх справді потребують.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що низка громадян в Україні має право на отримання субсидій, які, наприклад, допомагають з оплатою комунально-житлових послуг. Втім, дехто з українців також може і втратити свої виплати у 2024 році або взагалі не отримати субсидію.

Також ми писали про те, що в Україні житлові субсидії надають на погашення витрат з оплати комунальних послуг. На них мають право різні категорії громадян, зокрема студенти.