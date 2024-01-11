Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Минсоцполитики рассказали, что будет с субсидиями и соцвыплатами в 2024 году arrow

В Минсоцполитики рассказали, что будет с субсидиями и соцвыплатами в 2024 году

11 января 2024 07:50
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Будут ли трудности с финансированием субсидий и соцрасходов в 2024 году
Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В 2024 году не предусматривается проблем с финансированием субсидий и социальных расходов, но важно оставлять открытость возможным сценариям. Не исключено, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона Едині новини.

Читайте также:

Подробнее о финансировании субсидий в 2024 году

По словам чиновницы, сокращение размера субсидий на ЖКХ в 2024 году в Украине не предполагается. Она также заявила, что на 2024 год, наоборот, предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии в государственном бюджете.

"Два года назад мы не рассматривали возможность полномасштабной войны, и поэтому мы должны оставаться открытыми для разных сценариев. Сейчас основным планом является обеспечение достаточного финансирования для социальной поддержки вовремя, но мы не можем исключить непредвиденные обстоятельства", — отметила Дарья Марчак.

Замминистра социальной политики также отметила, что субсидия реагирует на доходы населения и на изменение тарифов. При любом изменении расходов семьи на ЖКХ субсидия перечисляется для того, чтобы адекватно помогать семье.

"Субсидия самый живой инструмент социальной поддержки, он очень живо реагирует на все изменения показателей. После повышения социальных выплат увеличится размер доходов граждан, и если не будет изменений по тарифам, это может означать, что семья имеет больше доходов. А формула по предоставлению субсидий рассчитывается таким образом, чтобы не более 15% доходов тратились на коммунальные услуги", — сказала Марчак.

Чиновница добавила, что в ситуации, когда социальные расходы финансируются за счет помощи международных партнеров, очень важно, чтобы выплаты были максимально адресными и поступали тем людям, которые в них действительно нуждаются.

Что еще нужно знать

Напомним, ряд граждан в Украине имеют право на получение субсидий, которые, например, помогают с оплатой коммунально-жилищных услуг. Впрочем, некоторые украинцы также могут и потерять свои выплаты в 2024 году или вообще не получить субсидию.

Также мы писали о том, что в Украине жилищные субсидии предоставляются на погашение расходов по оплате коммунальных услуг. На них имеют право разные категории граждан, в том числе студенты.

финансовая помощь
Минсоцполитики
соцвыплаты
деньги
помощь
субсидии
социальная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме