Будут ли трудности с финансированием субсидий и соцрасходов в 2024 году

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В 2024 году не предусматривается проблем с финансированием субсидий и социальных расходов, но важно оставлять открытость возможным сценариям. Не исключено, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона Едині новини.

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Подробнее о финансировании субсидий в 2024 году

По словам чиновницы, сокращение размера субсидий на ЖКХ в 2024 году в Украине не предполагается. Она также заявила, что на 2024 год, наоборот, предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии в государственном бюджете.

"Два года назад мы не рассматривали возможность полномасштабной войны, и поэтому мы должны оставаться открытыми для разных сценариев. Сейчас основным планом является обеспечение достаточного финансирования для социальной поддержки вовремя, но мы не можем исключить непредвиденные обстоятельства", — отметила Дарья Марчак.

Замминистра социальной политики также отметила, что субсидия реагирует на доходы населения и на изменение тарифов. При любом изменении расходов семьи на ЖКХ субсидия перечисляется для того, чтобы адекватно помогать семье.

"Субсидия самый живой инструмент социальной поддержки, он очень живо реагирует на все изменения показателей. После повышения социальных выплат увеличится размер доходов граждан, и если не будет изменений по тарифам, это может означать, что семья имеет больше доходов. А формула по предоставлению субсидий рассчитывается таким образом, чтобы не более 15% доходов тратились на коммунальные услуги", — сказала Марчак.

Чиновница добавила, что в ситуации, когда социальные расходы финансируются за счет помощи международных партнеров, очень важно, чтобы выплаты были максимально адресными и поступали тем людям, которые в них действительно нуждаются.

Что еще нужно знать

Напомним, ряд граждан в Украине имеют право на получение субсидий, которые, например, помогают с оплатой коммунально-жилищных услуг. Впрочем, некоторые украинцы также могут и потерять свои выплаты в 2024 году или вообще не получить субсидию.

Также мы писали о том, что в Украине жилищные субсидии предоставляются на погашение расходов по оплате коммунальных услуг. На них имеют право разные категории граждан, в том числе студенты.