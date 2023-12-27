Зарплати та пенсії під загрозою у 2024 році — що кажуть в Мінекономіки

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві економіки України заявляють про те, що уряд буде змушений відкласти соціальні виплати громадянам та заробітні плати працівникам бюджетної сфери. Такий розвиток подій можливий, якщо Європейський Союз та Сполучені Штати не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.

Про це повідомила перший віцепремʼєр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє видання Financial Times.

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"Україні, можливо, доведеться затримати пенсії мільйонам громадян, зарплати вчителям і державним службовцям, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку наступного року", — повідомила Свириденко.



Як зазначається, зараз у державній казні утворилась дірка у 37 млрд доларів.



Йдеться про затримку виплат, які відбуваються з державного бюджету, і останні роки фінансувалися за рахунок коштів міжнародної підтримки.

Затримки виплат можуть торкнутися:

500 тисяч державних службовців;

1,4 мільйона вчителів;

10 мільйонів пенсіонерів.

Загрози щодо подальшої фінпідтримки США

Відомо, що у держбюджеті на 2024 рік, нещодавно ухваленому парламентом та підписаному президентом, заклали дуже великий обсяг дефіциту — у 1,57 трлн гривень.

Влада України сподівалася покрити нестачу коштів за рахунок міжнародного фінансування, адже гроші, отримані від податків в країні, йдуть на ЗСУ. Тому, фінансування бюджетної сфери під час війни фактично лежить на плечах країн-партнерів.

Тим часом, у США заблокували черговий пакет фінпідтримки для України. Відповідне питання не змогли винести на голосування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, США не в змозі надавати Україні які-небудь гарантії стосовно подальшої допомоги. Таку заяву зробив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі на тлі позиції конгресу.

Також повідомлялося, що аналітики Dragon Capital оцінили загрози у разі можливого скорочення міжнародної допомоги у 2024 році. Зокрема, це призведе до неминучої девальвації гривні та підштовхне владу до "непопулярних" рішень. Проте зазначають, що все ж Київ розраховує отримати наступного року всі 40 млрд доларів. Хоч і не виключають затримку на початку року.