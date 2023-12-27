Зарплаты и пенсии под угрозой в 2024 году — что говорят в Минэкономики

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве экономики Украины заявляют, что правительство будет вынуждено отложить социальные выплаты гражданам и заработные платы работникам бюджетной сферы. Такое развитие событий возможно, если Европейский Союз и Соединенные Штаты не окажут финансовую помощь в начале 2024 года.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает издание Financial Times.

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"Украине, возможно, придется задержать пенсии миллионам граждан, зарплаты учителям и государственным служащим, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале следующего года", — сообщила Свириденко.



Как отмечается, сейчас в государственной казне образовалась дыра в 37 млрд долларов.



Речь идет о задержке выплат, которые осуществляются из государственного бюджета, и в последние годы финансировались за счет средств международной поддержки.

Задержки выплат могут затронуть:

500 тысяч государственных служащих;

1,4 миллиона учителей;

10 миллионов пенсионеров.

Угрозы относительно дальнейшей финподдержки США

Известно, что в госбюджете на 2024 год, недавно принятом парламентом и подписанном президентом, заложили очень большой объем дефицита — в 1,57 трлн гривен.

Власти Украины надеялись покрыть нехватку средств за счет международного финансирования, ведь деньги, полученные от налогов в стране, уходят на ВСУ. Поэтому финансирование бюджетной сферы во время войны фактически лежит на плечах стран-партнеров.

Тем временем в США заблокировали очередной пакет финподдержки для Украины. Соответствующий вопрос не смогли вынести на голосование.

Что еще нужно знать

Напомним, США не в состоянии предоставлять Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи. Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби на фоне позиции конгресса.

Также сообщалось, что аналитики Dragon Capital оценили угрозы при возможном сокращении международной помощи в 2024 году. В частности, это приведет к неизбежной девальвации гривны и подтолкнет власть к "непопулярным" решениям. Однако отмечают, что все же Киев рассчитывает получить в следующем году все 40 млрд долларов. Хотя и не исключают задержку в начале года.