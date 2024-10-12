Ціни на оренду у Києві у жовтні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Києві

Новобудови Киева. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останні вісім місяців ринок оренди житла в Україні продовжував відновлюватись. Відновлення, що не дивно, супроводжувалось зростанням цін. Збільшення вартості оренди спостерігається у більшості областей. Київ також не оминули ці тенденції. Втім, столиця України не є найдорожчим містом для оренди житла в країні.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Києві у жовтні 2024 року, скільки коштує винайняти житло в столиці та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Що відбувається на ринку оренди в Україні

За даними аналітиків платформи OLX, у 2024 році ринок оренди житла в Україні продовжує відновлюватися, що супроводжується зростанням цін на житло. Так, у деяких містах підвищення вартості сягнуло майже 40%. Середня вартість оренди помітно збільшилася майже у всіх областях.

Найбільше зростання було зафіксовано у Сумах, де ціна піднялася з 4 тисяч до 5,5 тисячі грн на місяць (+37,5%). Також значне підвищення спостерігалося у наступних містах:

Полтава — з 8 до 10 тисяч грн (+25%);

Ужгород — із 14,5 до 18 тисяч грн (+24,1%);

Івано-Франківськ — з 10 до 12,4 тисячі грн (+23,7%);

Чернігів — з 5,7 до 6,9 тисячі грн (+19,9%);

Чернівці — з 9,3 до 11,1 тисячі грн (+18,3%);

Кропивницький — із 6 до 7 тисяч грн (+16,7%).

В деяких містах середня вартість залишилася на колишньому рівні: у Харкові (4 тисячі грн), Запоріжжі (5 тисяч грн) та Херсоні (3 тисячі грн).

Як зросла середня вартість оренди в Україн у 2024 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Найвищою вартістю оренди характеризується Львів. Винайняти квартиру в цьому місті в середньому обійдеться у 16,5 тисячі гривень. Це на 9% більше, ніж на початку року. На другому місці Київ, де оренда однокімнатної квартири коштує близько 15 тисяч гривень (зростання за рік на 16,1%).

На думку аналітиків, перше півріччя 2024 року демонструє динамічний розвиток ринку оренди з тенденцією до зростання цін та посилення конкуренції серед орендарів. Основними причинами збільшення вартості вони називають прискорення інфляції, підвищення курсу долара та сезонні фактори.

Що відбувається на ринку оренди у Києві

За даними ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві станом на початок жовтня дорівнює 16 тисячам грн. Винайняти двокімнатні квартири в середньому обійдеться у 24 тисячі грн. При цьому за місяць орендна плата за однокімнатні квартири у столиці зросла на 6,6%, а за двокімнатні — на 20,6%.

Найдорожчі однокімнатні квартири у Печерському (35 500 грн), Шевченківському (25 000 грн) та Голосіївському (20 000 грн) районах. Найменш дорогі однокімнатні квартири можна орендувати у Дніпровському, Дарницькому (15 000 грн), Святошинському (13 000 грн) та Деснянському (10 000 грн) районах.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві та передмістях. Інфографіка: Новини.LIVE

Найвища ціна на оренду двокімнатних квартир у столиці також у Печерському (50 100 грн), Шевченківському (33 400 грн) та Голосіївському (28 000 грн) районах. Найменш дорогі "двушки" можна винайняти у Дніпровському, Святошинському (16 300 грн) та Деснянському (12 000 грн) районах.

Серед найдорожчих трикімнатних квартир, як і раніше, лідирують Печерський (66 800 грн), Шевченківський (50 100 грн) та Голосіївський (40 000 грн) райони. Найменш дороге житло такого типу можна знайти у Дніпровському (25 000 грн), Дарницькому (22 000 грн) та Святошинському (20 000 грн) районах.

Згідно з даними платформи оголошень з оренди та купівлі житла M2bomber, у жовтні 2024 року медіанна орендна плата за однокімнатну квартиру склала 16 149 грн, за двокімнатну — 24 019 грн, а за трикімнатну — 33 592 грн. У 2024 році ціни на оренду квартир у столиці поступово зростають. За 6 місяців вартість оренди в Києві зросла на 50,03%.

Вартість оренди в різних районах міста Київ за даними M2bomber:

Печерський район — 28 450 грн

Подільський район — 28 000 грн

Шевченківський район — 27 500 грн

Дніпровський район — 25 250 грн

Голосіївський район — 25 000 грн

Солом'янський район — 24 000 грн

Дарницький район — 17 750 грн

Оболонський район — 17 000 грн

Святошинський район — 14 000 грн

Деснянський район — 12 500 грн

(інфографіка)

Квартири, що здаються в оренду в Києві, та ціни на них

Однокімнатна студія в Дарницькому районі

Перша квартира з нашого списку здається у будинку за адресою Харківське шосе, 188. Як зазначає автор оголошення, однокімнатна квартира-студія розташована в районі з розвиненою інфраструктурою, за 10 хвилин ходьби від станцій метро "Вирлиця" та "Бориспільська".

Квартира оснащена всім необхідним для проживання: індукційною варильною поверхнею, бойлером, холодильником, духовкою, пральною машиною, кондиціонером, Wi-Fi, ванною та душем. Поруч із житловим комплексом знаходиться парк "Партизанської слави".

Вартість оренди: 10 000 грн.

Оголошення з оренди однокімнатної студії в Дарницькому районі. Фото: OLX

Однокімнатна квартира у ЖК "Славутич"

Наступна квартира пропонується до оренди у ЖК "Славутич". Однокімнатне житло обладнане меблями та технікою.

У будинку встановлено генератор для ліфта та подачі води. Станція метро "Славутич" знаходиться за 3 хвилини ходьби. На території комплексу розташовані магазини, аптеки, школа, дитячий садок, кафе, салони та дитячі майданчики. У пішій доступності знаходиться пляж.

Вартість оренди: 19 000 грн.

Оголошення з оренди однокімнатної квартири у ЖК "Славутич". Фото: OLX

Двокімнатна квартира на Виноградарі

Перша двокімнатна (кухня-студія) квартира в нашому списку. Вон здається за адресою проспект Правди, 92.

Квартира розташована на 9 поверсі дев'ятиповерхового будинку, вікна виходять на ТЦ "Ретровіль". У помешканні роздільний санвузол, спальня з двоспальним ліжком та розкладним диваном. Є місткі шафи, вбудована кухня, пральна машина-автомат, двокамерний холодильник.

Підлога покрита лінолеумом, встановлені два кондиціонери, телевізор та охоронна сигналізація. Квартира оснащена просторим балконом, у будинку працює пасажирський ліфт. Поблизу знаходяться ТЦ "Ретровіль", дитячі садки, школи, а також зручна транспортна розв'язка.

Вартість оренди: 13 000 грн.

Оголошення з оренди двокімнатної квартири на Виноградарі. Фото: OLX

Двокімнатна квартира у ЖК "Нова Англія"

Наступна двокімнатна квартира здається в ЖК "Нова Англія". Як зазначає автор оголошення помешкання світле, з дизайнерським ремонтом та оснащене всіма необхідними меблями та технікою. Планування включає окрему спальню, кухню-вітальню та ванну кімнату.

Для зручності передбачені посудомийна машина, кондиціонер, ліжко, диван та бойлер. Квартира оснащена наступною технікою: посудомийна машина, телевізор, кондиціонер, варильна поверхня, духова шафа, бойлер, холодильник та пральна машина.

На території комплексу є супермаркет, аптека, пошта, стоматологія, салони краси, а також наземний, гостьовий та підземний паркінг. До станції метро "Васильківська" 10-12 хвилин. Розміщення із тваринами не допускається.

Вартість оренди: 24 000 грн.

Оголошення з оренди двокімнатної квартири у ЖК "Нова Англія". Фото: OLX

Трикімнатна дворівнева квартира у ЖК Gloria Park

Остання і найдорожча квартира у списку. Вона розташована у житловому комплексі Gloria Park за адресою вулиця Невська, 4г. Квартира має два рівні, а її загальна площа складає 95 кв. м. У помешканні якісний ремонт та встановлена сучасна техніка.

На першому рівні знаходяться дві спальні, санвузол та вбиральня. На другому рівні розташована велика кухня-студія з якої відкривається вид на захід сонця. Як зазначає автор оголошення, житловий комплекс Gloria Park має зручну інфраструктуру і вигідне місце розташування.

Вартість оренди: 30 000 грн.

Оголошення з оренди трикімнатної дворівневої квартири у ЖК Gloria Park. Фото: OLX

Нагадаємо, в Україні стрімко зросли ціни на оренду житла. У серпні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 6 962 гривні. Це на 0,7% більше порівняно з липнем.

Також ми писали скільки коштує нерухомість в Одесі. Вартість квадратного метра вторинного житла в Одесі за пів року впала більше ніж на 3 тис. грн. Натомість квартири у нових будинках продовжують зростати у ціні.