Цены на аренду в Киеве в октябре 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Киеве

Новостройки Киева. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последние восемь месяцев рынок аренды жилья в Украине продолжал восстанавливаться. Восстановление, что не удивительно, сопровождалось ростом цен. Увеличение стоимости аренды наблюдается в большинстве областей. Киев также не обошли эти тенденции. Впрочем, столица Украины не самый дорогой город для аренды жилья в стране.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Киеве в октябре 2024 года, сколько стоит снять жилье в столице и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

Читайте также:

Что происходит на рынке аренды в Украине

По данным аналитиков платформы OLX, в 2024 году рынок аренды жилья в Украине продолжает восстанавливаться, что сопровождается ростом цен на жилье. Так, в некоторых городах повышение стоимости составило почти 40%. Средняя стоимость аренды заметно увеличилась почти во всех областях.

Наибольший рост был зафиксирован в Сумах, где цена поднялась с 4 тысяч до 5,5 тысячи грн в месяц (+37,5%). Также значительное повышение наблюдалось в следующих городах:

Полтава — с 8 до 10 тысяч грн (+25%);

Ужгород — с 14,5 до 18 тысяч грн (+24,1%);

Ивано-Франковск — с 10 до 12,4 тысячи грн (+23,7%);

Чернигов — с 5,7 до 6,9 тысячи грн (+19,9%);

Черновцы — с 9,3 до 11,1 тысячи грн (+18,3%);

Кропивницкий — с 6 до 7 тысяч грн (+16,7%).

В некоторых городах средняя стоимость осталась на прежнем уровне: в Харькове (4 тысячи гривен), Запорожье (5 тысяч гривен) и Херсоне (3 тысячи гривен).

Как выросла средняя стоимость аренды в Украине в 2024 году. Инфографика: Новини.LIVE

Высокой стоимостью аренды характеризуется Львов. Снять квартиру в этом городе в среднем обойдется в 16,5 тысячи гривен. Это на 9% больше, чем в начале года. На втором месте Киев, где аренда однокомнатной квартиры стоит около 15 тысяч гривен (рост за год на 16,1%).

По мнению аналитиков, первое полугодие 2024 демонстрирует динамичное развитие рынка аренды с тенденцией к росту цен и усилению конкуренции среди арендаторов. Основными причинами увеличения стоимости они называют ускорение инфляции, повышение курса доллара и сезонные факторы.

Что происходит на рынке аренды в Киеве

По данным ЛУН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве на начало октября равна 16 тысячам грн. Снять двухкомнатные квартиры в среднем обойдется в 24 тысячи грн. При этом за месяц арендная плата за однокомнатные квартиры в столице выросла на 6,6%, а за двухкомнатные — на 20,6%.

Самые дорогие однокомнатные квартиры в Печерском (35 500 грн), Шевченковском (25 000 грн) и Голосеевском (20 000 грн) районах. Менее дорогие однокомнатные квартиры можно арендовать в Днепровском, Дарницком (15 000 грн), Святошинском (13 000 грн) и Деснянском (10 000 грн) районах.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве и пригородах. Инфографика: Новини.LIVE

Самая высокая цена на аренду двухкомнатных квартир в столице также в Печерском (50 100 грн), Шевченковском (33 400 грн) и Голосеевском (28 000 грн) районах. Менее дорогие "двушки" можно снять в Днепровском, Святошинском (16 300 грн) и Деснянском (12 000 грн) районах.

Среди дорогих трехкомнатных квартир по-прежнему лидируют Печерский (66 800 грн), Шевченковский (50 100 грн) и Голосеевский (40 000 грн) районы. Менее дорогое жилье такого типа можно найти в Днепровском (25 000 грн), Дарницком (22 000 грн) и Святошинском (20 000 грн) районах.

Согласно данным платформы объявлений по аренде и покупке жилья M2bomber, в октябре 2024 года медианная арендная плата за однокомнатную квартиру составила 16 149 грн, за двухкомнатную — 24 019 грн, а за трехкомнатную — 33 592 грн. В 2024 году цены на аренду квартир в столице постепенно растут. За 6 месяцев стоимость аренды в Киеве выросла на 50,03%.

Стоимость аренды в разных районах города Киев по данным M2bomber:

Печерский район — 28 450 грн

Подольский район — 28 000 грн

Шевченковский район — 27 500 грн

Днепровский район — 25 250 грн

Голосеевский район — 25 000 грн

Соломенский район — 24 000 грн

Дарницкий район — 17 750 грн

Оболонский район — 17 000 грн

Святошинский район — 14 000 грн

Деснянский район — 12 500 грн

Квартиры, сдающиеся в аренду в Киеве, и цены на них

Однокомнатная студия в Дарницком районе

Первая квартира из нашего списка сдается в доме по адресу Харьковское шоссе, 188. Как отмечает автор объявления, однокомнатная квартира-студия расположена в районе с развитой инфраструктурой, в 10 минутах ходьбы от станций метро "Вырлица" и "Бориспольская".

Квартира оснащена всем необходимым для проживания: варочной индукционной поверхностью, бойлером, холодильником, духовкой, стиральной машиной, кондиционером, Wi-Fi, ванной и душем. Рядом с жилым комплексом находится парк "Партизанская слава".

Стоимость аренды: 10 000 грн.

Объявление по аренде однокомнатной студии в Дарницком районе. Фото: OLX

Однокомнатная квартира в ЖК "Славутич"

Следующая квартира предлагается в аренду в ЖК "Славутич". Однокомнатное жилье оборудовано мебелью и техникой.

В доме установлен генератор для лифта и подачи воды. Станция метро "Славутич" находится в 3 минутах ходьбы. На территории комплекса находятся магазины, аптеки, школа, детский сад, кафе, салоны и детские площадки. В пешей доступности находится пляж.

Стоимость аренды: 19 000 грн.

Объявление по аренде однокомнатной квартиры в ЖК "Славутич". Фото: OLX

Двухкомнатная квартира на Виноградаре

Первая двухкомнатная (кухня-студия) квартира в нашем списке. Вон сдается по адресу проспект Правды, 92.

Квартира расположена на 9 этаже девятиэтажного дома, окна выходят на ТЦ "Ретровиль". В помещении раздельный санузел, спальня с двуспальной кроватью и раскладным диваном. Есть вместительные шкафы, встроенная кухня, стиральная машина-автомат, двухкамерный холодильник.

Пол покрыт линолеумом, установлены два кондиционера, телевизор и охранная сигнализация. Квартира оборудована просторным балконом, в доме работает пассажирский лифт. Поблизости находятся ТЦ "Ретровиль", детские сады, школы, а также удобная транспортная развязка.

Стоимость аренды: 13 000 грн.

Объявление по аренде двухкомнатной квартиры на Виноградаре. Фото: OLX

Двухкомнатная квартира в ЖК "Новая Англия"

Следующая двухкомнатная квартира сдается в ЖК "Новая Англия". Как отмечает автор объявления, квартира светлая, с дизайнерским ремонтом и оснащена всей необходимой мебелью и техникой. Планировка включает отдельную спальню, кухню-гостиную и ванную комнату.

Для удобства предусмотрены посудомоечная машина, кондиционер, кровать, диван и бойлер. Квартира оснащена следующей техникой: посудомоечная машина, телевизор, кондиционер, варочная поверхность, духовой шкаф, бойлер, холодильник и стиральная машина.

На территории комплекса есть супермаркет, аптека, почта, стоматология, салоны красоты, а также наземный, гостевой и подземный паркинг. До станции метро "Васильковская" 10-12 минут. Размещение с животными не допускается.

Стоимость аренды: 24 000 грн.

Объявления по аренде двухкомнатной квартиры в ЖК "Новая Англия". Фото: OLX

Трехкомнатная двухуровневая квартира в ЖК Gloria Park

Последняя и самая дорогая квартира в списке. Она находится в жилом комплексе Gloria Park по адресу улица Невская, 4г. Квартира имеет два уровня, а ее общая площадь составляет 95 кв. м. В помещении качественный ремонт и установлена современная техника.

На первом уровне находятся две спальни, санузел и туалет. На втором уровне расположена большая кухня-студия, с которой открывается вид на закат. Как отмечает автор объявления, жилой комплекс Gloria Park имеет удобную инфраструктуру и выгодное месторасположение.

Стоимость аренды: 30 000 грн.

Объявления по аренде трехкомнатной двухуровневой квартиры в ЖК Gloria Park. Фото: OLX

Напомним, в Украине стремительно выросли цены на аренду жилья. В августе 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 6962 гривны. Это на 0,7% больше по сравнению с июлем.

Также мы писали сколько стоит недвижимость в Одессе. Стоимость квадратного метра вторичного жилья в Одессе за полгода упала более чем на 3 тысячи гривен. А квартиры в новых домах продолжают расти в цене.